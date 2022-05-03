油廠國小改制傳「獨厚台積電子女」　陳其邁掛保證：不區分身分

▲高雄市長陳其邁今日出席市議會答詢。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市配合半導體聚落，爭取科技部比照其他科學園區在高雄設置科學實驗中學，但卻傳出油廠國小評估改制為科學實驗中學後，「社區學生與科技員工子女入學比例約為2:8」的疑慮，引發反彈。高雄市長陳其邁今（3）日在市議會表示，那是錯誤訊息，掛保證不會針對身分區分為就學對象，影響原社區學童的權益。

市立油廠國小改制實驗中學消息一出，里民、家長人心惶惶，高雄市議員黃文志在總質詢表示，謠傳改制後僅提供2成名額給社區學生，很擔心社區居民受教權受損。

陳其邁在市議會答詢表示，設立實驗中學是要讓在地學童有更好的教育環境，並滿足到高雄工作的科技相關員工子女的受教權，在不影響在地學童權益的原則之下，由科技部支應全額預算，市府進行都市計畫調整及籌備工作；目前設立地點尚未定案，針對三個備選地點進行評估，有關所傳「社區學生與科技員工子女入學比例約為2:8」為錯誤訊息，市府不會針對身分區分為就學對象，影響原社區學童的權益。

陳其邁表示，依據設立實驗中學經驗，因為過去科學園區離市區較遠，所以設立在科學園區裡面，像新竹人口的分佈比例就會比較高，但是因為高雄是在市區，所以設置的原則不會去影響原來社區或學區就讀學生的比例。

▲陳其邁掛保證，不會針對身分區分為就學對象，影響原社區學童的權益。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，教育局表示，市立油廠國小若改制為科技部所屬科學實驗中學，除了保留學校歷史及現行結合社區文化發展的課程外，改制後校務經費由科技部預算直接挹注，預算將較市立國小為多，軟硬體設備更新較為快速。不過，近日有家長提出「社區學生與科技員工子女入學比例約為2:8」的疑慮，擔憂影響在地學童的就學權益。

教育局也強調，該比例為南科實中運作十多年後的招生現況，且有其在地條件與脈絡，與目前油廠國小改制為科學實中的條件不同。教育局將與科技部協調逐年視學生入學需求情形調整比例，以確保每個學生的入學權益都會被保障，不因改制而受到損害。

另外，高雄市議員林于凱關心外送員承擔染疫高風險，市府是否補助相關防疫物資，陳其邁說明，觀察近日疫情變化，將強化防疫措施來保障外送員安全，他已請衛生局、經發局盤點相關資源，並與外送員等相關團體共同研議落實防疫計畫，此外，市府也鼓勵使用電子支付，以減少接觸風險。

至於林于凱提出設立單一窗口處理外送員各類爭議問題，陳其邁回應，會請勞工局提供法律諮詢或必要協助，他也提及，外送員工時上限12小時的部分，市府已與外送員相關團體協商中，參酌外送員的建議，將重新調整與規劃，期有更完整的法規來保障外送員的工作權及相關權益。