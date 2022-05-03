酒駕重新考照加嚴　交通部擬限縮至「吊照2次須酒癮治療」

高雄市林園分局大寮分駐所2日發生離譜的酒醉肇事嫌犯脫逃案，何姓嫌犯在分駐所內自行打開腳鐐，大剌剌走出分駐所大門後揚長而去，而此件重大疏失被《東森新媒體ETtoday》獨家揭露後，林園警分局找了2天，今（3）天下午在小港區何嫌的朋友住處將他緝捕到案，他整整落跑了33小時。