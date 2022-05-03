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酒駕男自撞害死女友！拖鞋卡樹叢心碎畫面曝　招魂連擲5筊才願回家

▲▼台中渣男酒駕自撞害女友亡，死者家屬重返現場招魂。（圖／記者鄧木卿攝）

▲死者家屬重返現場招魂。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市西屯區中科路、經貿八路口昨(2日)晚間發生一起死亡車禍，黃姓男子酒後駕駛BMW休旅載著吳姓女友，行經路口時突猛力自撞路旁燈桿，害吳女身亡。死者父母淚控黃男是「蓄意撞擊謀殺」，今(3日)午重返現場招魂，吳女的拖鞋還卡在路旁樹叢中，現場法師儀式後擲了5次筊，才終於獲得聖筊允杯，隨後吳女父母也帶著愛女遺體返回高雄。

警方調查，水電包商黃男(46歲)昨深夜10時許駕駛BMW白色休旅載著吳姓女友(40歲)外出，經過經貿七路行駛中科路內側車道，左轉中科路往黎明路方向時，在中科路與經貿八路口與燈桿發生碰撞，造成車頭凹陷毀損、安全氣囊爆開。

事後2人雙雙受傷送醫，黃男主訴胸部疼痛，而吳女則是顏面、軀幹挫傷、右側血胸，經送往中國附醫急救後宣告傷重不治。離譜的是，同樣受傷的黃男才剛到醫院就逕自離開，疑似為了躲避酒測而丟包女友，警方凌晨3時將其逮捕到案，發現其酒測值超標，詢問黃為何落跑，他則供稱「因為太緊張」。目前全案報請檢方相驗，朝過失致死、公共危險罪嫌方向偵辦。

▲▼酒駕害身旁女友亡…台中渣男落跑「我緊張」。現場照曝光（圖／記者鄧木卿攝）

▲死者吳女的拖鞋還卡在一旁樹叢中。（圖／記者鄧木卿攝）

今(3日)吳女父母接獲噩耗趕赴殯儀館，提到黃男，夫妻2人含淚痛訴，女兒先前曾有一段婚姻，與前夫生下3個男孩，在前夫離世後，約10年前在高雄認識黃男，2人進而交往、同居，但夫妻倆見了黃男後都不太喜歡，認為他酗酒、又愛吃醋，且長期還靠女方娘家金援，先前開店更賠了1、200萬，因此曾苦勸女兒別再跟黃男在一起，但女兒感情斷不開，2老也只好睜一隻眼、閉一隻眼，怎料如今竟連命都賠上。

吳爸爸說，知道女兒與黃男最近這一個月感情狀況不太好，時常吵架，但不清楚細節，黃男還曾找女「一起自殺」，因此昨夜車禍懷疑是黃男蓄意謀劃，故意自撞右前方、副駕駛座一側，目的就是要致女兒於死地。目前吳女家屬已經提告，詳細案情為何，還有待檢警進一步釐清。

今午吳女父母在法師陪同下重返車禍現場舉行招魂儀式，路旁的燈桿已被撞歪，死者吳女的拖鞋還卡在一旁樹叢中，吳女父母情緒哀痛，法師在儀式後擲了5次筊，才終於獲得聖筊允杯，成功完成招魂，隨後吳女父母也將愛女遺體帶返高雄處理後事。

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▼燈桿被撞歪，警方拉起封鎖線，粗估維修費用要價百萬元。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼酒駕害身旁女友亡…台中渣男落跑「我緊張」。現場照曝光（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼酒駕害身旁女友亡…台中渣男落跑「我緊張」。現場照曝光（圖／記者鄧木卿攝）

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