快訊／林園酒駕嫌犯落跑　逃亡33小時落網

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市林園分局大寮分駐所2日發生離譜的酒醉肇事嫌犯脫逃案，何姓嫌犯在分駐所內自行打開腳鐐，大剌剌走出分駐所大門後揚長而去，而此件重大疏失被《東森新媒體ETtoday》獨家揭露後，林園警分局找了2天，今（3）天下午在小港區何嫌的朋友住處將他緝捕到案，他整整落跑了33小時。

▲酒駕落跑的何姓嫌犯（右）今天下午落網。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲落跑的何姓嫌犯（左二）在小港區被逮 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

這起案件發生在1日晚間接近晚間7點，大寮區永芳路發生一起自撞車禍，大寮分駐所員警到場之後，對肇事的何姓駕駛進行酒測，酒測值1.41毫克超標，依照公共危險罪逮補，並在晚間7點17分逮捕帶入分駐所。

林園分局發出新聞稿對於這件疏縱人犯的過程說明：「何嫌於製作筆錄後上腳鐐至人犯戒護區留置，因夜間不得偵訊，故預定於翌(2)日上午偵訊後移送地檢署偵辦，不過就在2日8時許戒護員警欲如廁離開戒護區，返回時發現人犯趁員警一時不察自行解開腳鐐由派出所前門徒步逃逸。」

由於落跑案件讓警方顏面無光，除了林園分局上下出動查緝外，還動員偵辦重大案件的市刑大幫忙找人，在今天下午終於找到何嫌。