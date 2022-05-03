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社會 社會焦點 保障人權

BMW男酒駕害死女友　死者父母疑愛女「被下藥」要求解剖

記者鄧木卿／台中報導

台中市西屯區1日晚間發生死亡車禍，黃姓男子酒後駕駛BMW休旅載著吳姓女友，行經路口時突猛力自撞路旁燈桿，吳女送醫不治。死者父母淚控黃男根本是「蓄意撞擊謀殺」，而且懷疑女兒被下藥，主動要求解剖，檢方應家屬要求，已把遺體交給家人，至於黃男上午為何未出現殯儀館？警方表示，黃男已製作完筆錄，且非現行犯加上沒有證據證明蓄意，因此沒有收押也不用交保。

▲▼死者兒子到車禍現場招魂，擲了5次才聖筊，檢方依過失致死罪嫌偵辦黃姓男友。（圖／記者鄧木卿攝）

▲死者兒子到車禍現場招魂，擲了5次才聖筊，檢方依過失致死罪嫌偵辦黃姓男友。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

▲▼死者兒子到車禍現場招魂，擲了5次才聖筊，檢方依過失致死罪嫌偵辦黃姓男友。（圖／記者鄧木卿攝）

警方調查，46歲的水電包商黃男，10年前在高雄結識當時30歲的吳姓女子，吳女與前夫生下3個男孩，黃男和吳女開始交往、同居，但吳女父母反對2人來往，認為黃酗酒、愛吃醋，且長期靠女方娘家金援，先前開店更賠了1、200萬，因此苦勸女兒離開，無奈女兒感情斷不開，2老也只好睜一隻眼、閉一隻眼，怎料如今竟連命都賠上。

▲▼死者兒子到車禍現場招魂，擲了5次才聖筊，檢方依過失致死罪嫌偵辦黃姓男友。（圖／記者鄧木卿攝）

黃男和吳女近1個月來多次吵架，前天晚間黃酒後開車，在中科路與經貿八路口撞上路燈桿，造成車頭凹陷毀損、安全氣囊爆開，2人都送醫，黃男胸部疼痛，吳女顏面、軀幹挫傷、右側血胸，送醫傷重不治。離譜的是，黃男才剛到醫院就逕自離開，疑似為了躲避酒測而丟包吳女，警方隔天凌晨3時策動黃男到案說明，即使過了5小時，酒測值仍嚴重超標。

▲▼死者兒子到車禍現場招魂，擲了5次才聖筊，檢方依過失致死罪嫌偵辦黃姓男友。（圖／記者鄧木卿攝）

吳女的父母及3個兒子上午趕赴殯儀館，吳父表示，知道女兒與黃男最近時常吵架，但不清楚細節，黃男還曾找女兒「一起自殺」，因此這場車禍懷疑是黃男蓄意謀劃，故意自撞右前方、副駕駛座一側，目的就是要致女兒於死地，甚至還懷疑被黃男下藥，主動要求解剖。

▲▼死者兒子到車禍現場招魂，擲了5次才聖筊，檢方依過失致死罪嫌偵辦黃姓男友。（圖／記者鄧木卿攝）

檢方應家屬要求進行解剖，已先開出死亡證明書，但未寫死因，只寫「解剖鑑定中」，遺體已交由家屬領回。

吳女的2個兒子在法師陪同下中午重返車禍現場舉行招魂儀式，路旁的燈桿已被撞歪，媽媽的夾腳拖鞋還卡在一旁樹叢中，兒子情緒哀痛，連續擲了5次，才終於獲得聖筊允杯，成功完成招魂，吳女父母也將愛女遺體帶返高雄處理後事。

警方表示，檢察官昨天已對黃男製作完筆錄，今天沒有到殯儀館的必要，加上不是現行犯，也沒有證據證明蓄意殺人，因此沒有收押，也沒有交保，但還是依過失致死、公共危險罪嫌偵辦。

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