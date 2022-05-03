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社會 社會焦點 保障人權

2天還沒抓到人！酒駕犯打開腳鐐落跑　林園2警涉疏縱被送辦

▲▼林園分局公佈酒測影像。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲涉嫌酒駕的何姓男子（右）從警局落跑。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市林園分局大寮分駐所2日發生離譜的酒駕肇事嫌犯脫逃案，何姓嫌犯在分駐所內自行打開腳鐐，大剌剌走出分駐所大門後揚長而去，而此件重大疏失被《東森新媒體ETtoday》獨家揭露後，至今仍未找到落跑的何姓嫌犯，但大寮分駐所值班和備勤的2名員警先遭到函送處分。

這起案件發生在1日晚間接近晚間7點，大寮區永芳路發生一起自撞車禍，大寮分駐所員警到場之後，對肇事的何姓駕駛進行酒測，酒測值1.41毫克超標，依照公共危險罪逮補，並在晚間7點17分逮捕帶入分駐所。

林園分局發出新聞稿對於這件疏縱人犯的過程說明：「何嫌於製作筆錄後上腳鐐至人犯戒護區留置，因夜間不得偵訊，故預定於翌(2)日上午偵訊後移送地檢署偵辦，不過就在2日8時許戒護員警欲如廁離開戒護區，返回時發現人犯趁員警一時不察自行解開腳鐐由派出所前門徒步逃逸。」

這起讓人匪夷所思的人犯脫逃案件，立即在警界引發討論，資深警員認為，如果嫌犯拒絕「夜間偵訊」，依照程序是必須要將人暫送高雄市刑大的拘留室，而且發生時間是在晚間7點左右，慣例會是用最速件完成「人別偵訊」後送入，然後隔天再從拘留所把人帶出製作筆錄，不過這起案件卻是把嫌犯留在分駐所，最可能的就是嫌犯「身份特殊」，甚至有人關心，才會被「禮遇」不用送進拘留室。

《東森新媒體ETtoday》獨家揭露人犯逃脫這件事後，林園分局長張泰賓私下表示，表示自己很「無奈」，因為是在上午8點交接班，值班警員用電腦回報資料，另外一名員警上廁所時，嫌犯自行打開腳鐐徒步逃出派出所。

林園分局今天緊急召開記者會，公布何姓嫌犯接受酒測的影像，結果又引起外界是不是同一人的疑問？分局強調，目前除了追緝在逃嫌犯外，也會將當天值班和備勤的2名員警，依疏縱人犯罪嫌函送高雄地檢署偵辦。

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