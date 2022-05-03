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世界新聞自由指數出爐！台灣升至38名、領先美日韓　香港雪崩式下跌

▲▼2022「世界新聞自由指數」台灣排名升至第38。（圖／翻攝無國界記者組織網頁）

▲2022「世界新聞自由指數」台灣排名升至第38。（圖／翻攝無國界記者組織網頁）

記者杜冠霖／綜合報導

無國界記者組織3日發布2022「世界新聞自由指數」（World Press Freedom Index）排名，台灣由去年第43名上升至38名，領先日、韓、美，香港一路從去年的80名滑鐵盧至148名，中國則在180個國家中排名175。

無國界記者組織今年針對180個國家與地區記者享有的自由度排名，發布「世界新聞自由指數」（World Press Freedom Index），其中北歐國家仍名列前茅，挪威、丹麥以90以上的高評比拿下前兩名，而有28國情況「非常糟」僅拿到40分以下的評比，倒數幾國包括北韓（第180名）、厄利垂亞（第179名）、伊朗（第178名）、緬甸（第176名）、中國（第175名）。

亞洲部分，台灣由去年第43名上升至38名，領先美國（42名）、南韓（43名）、日本（71名），值得注意的是，香港的新聞自由排名，一路從去年的80名雪崩式下滑到148名，中國則在180個國家中排名175。

無國界記者組織報告中指出，嚴格控制媒體的專制獨裁政權利用「不對稱」的地位對民主發動「宣傳戰」，加劇民主政體內部對立，而兩個層級的對立，更助長了緊張情勢升高。

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