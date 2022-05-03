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大陸 大陸焦點 特派現場

日「高調監控」共軍遼寧艦編隊　張競：暴露底牌或刻意謀略欺敵

▲▼ 22日海軍向全社會公開發佈首部航母主題宣傳片《深藍！深藍！》，宣傳片「彩蛋」預告三胎、哈薩克女兵遼寧艦 ，（圖／翻攝中國軍網）

▲解放軍遼寧艦隊。（資料圖／翻攝中國軍網）

記者任以芳／綜合報導

日本防衛省統合幕僚監部昨2日發布消息稱，1日中午在長崎縣以西約350公里海域發現大陸解放軍遼寧艦航母編隊，編隊包括遼寧艦在內共有8艘艦艇，其中055型驅逐艦南昌艦再和遼寧艦同框。對於日本公佈監控資訊，中華戰略學會研究員張競認為，依照日本自衛隊監控兵力部署情況來看，萬一曾發射的電子訊號遭共軍攔截，正好幫敵人輿情蒐集，暴露自己底牌，情報世界真假，反向推估時避免受到誤導。

日本防衛省統合幕僚監部5月2日發佈新聞稿，詳述其監控周邊海域所掌握共軍艦艇動態。針對日本大動作曝光監控行動，中華戰略學會研究員張競在臉書發文反向推導個人觀點。

首先，張競指出，在特定時間、地理參考點、距離以及所偵獲目標等資訊與數據，就可反向估算出日本海上自衛隊海域監控能力，若是超過固定陣地對海監控雷達涵蓋範圍，必然就是仰賴其他偵蒐手段，其中包括裝設於機動儎臺之對海監控偵搜雷達，再加上電子信號與通信截收所獲資訊；當然即時衛星圖像不是沒有可能，但更不能排除日本在中國大陸軍港或是軍用碼頭周邊所佈建之諜員。

他強調，「總之清楚交代前述資訊就是曝露底牌，但情報世界真真假假，反向推估時更須注意，避免受到誤導。」

張競表示，日本海上自衛隊所派遣監控兵力，不但是清楚交代其隸屬單位與駐防地點(軍港與機場)，更詳述其機種與艦名；假若在跟監過程曾經發射電子信號，又被共軍所截收，這就根本是在幫助共軍在建立電子作戰序列資料庫。到底這是因為外行抑或是是刻意謀略欺敵？值得吾人探討。

▲▼共軍遼寧艦編隊進入太平洋。（圖／翻攝自日本幕僚統合監部官網）

▲共軍遼寧艦編隊進入太平洋。（圖／翻攝自日本幕僚統合監部官網）

從新聞稿附上艦艇影像圖片分析，張競又提出疑問，究竟是本次跟監時所攝影取得影像，抑或是從資料圖檔找出來充數？所攝圖片亦可反向推估其所用偵照裝備效能，對比日本海上自衛隊海上巡邏機之航跡與姿態，推算航向、距離與高度，更可精準理解掌握其對目標掌握能力。

張競進一步說，其中有數張圖片攝影角度，看來不像是由空中取像，更是讓人值得探討，是否海上自衛隊水下兵力與無人機亦參與跟監情蒐作業？是否還有可能另有情報漁船自側方照相，都值得反向分析推導研判。

另外，大陸官媒《環球時報》報導指出大陸軍事專家宋忠平觀點，遼寧艦編隊中屬艦的數量、參與艦艇不斷變化，包括「艦載機晝夜起降，艦機協同，防空、反艦、反潛等課目訓練」。

針對日本自衛隊大動作監控，宋忠平表示，從此次遼寧艦編組來看，這是一支完整的航母編隊，相較以前整體作戰能力有大幅提升。「雖然日本只公布了水面艦艇情況，也不排除水下作戰力量的伴行。可以肯定的是，航母不會缺席未來的對台的軍事鬥爭準備。」

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