女性子宮自主權不保！未公開草案曝　美國擬推翻保障墮胎權裁定

▲在得知最高法院多數人準備推翻羅伊訴韋德墮胎權裁決的意見草案後，抗議者在美國最高法院外舉行示威，下同。 （圖／路透）

文／中央社華盛頓2日綜合外電報導

美國媒體Politico獨家報導，根據一項外洩的多數意見草案，美國最高法院有意推翻過去對墮胎權的相關裁定，這將導致憲法對墮胎權近50年的保障蕩然無存。

Politico取得的這份草案是由大法官阿利托（Samuel Alito）撰寫，已在最高法院內部流傳。

美國最高法院1973年在「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）做出保障墮胎權的裁定，但這份98頁的多數意見草案稱此決定「從一開始就大錯特錯」。

Politico在官網公布這份標註為「法院意見」的草案，阿利托在文件中寫道：「我們認為必須否決羅與凱西兩案的裁定。是時候依循憲法，把墮胎權議題還給民選代表來處理。」

在「羅訴韋德案」中，最高法院裁定女性墮胎權受憲法保障。1992年，最高法院又在「計劃生育協會訴凱西案」（Planned Parenthood v. Casey）中，保障女性在胎兒可於子宮外存活之前的墮胎權，即大約孕期22週到24週。

阿利托寫道：「我們不得不做出結論，墮胎權並非深植於我國歷史和傳統之中。」

近幾個月，美國數州開始採取行動限制墮胎權，其中有些州試圖一律禁止在懷孕6週後墮胎，然而許多女性在第6週時甚至不知道自己有孕。

右翼政治人物抨擊墮胎行為，而執政的民主黨人在總統拜登帶領下，主張捍衛墮胎權。

去年12月，由9名大法官組成的最高法院就密西西比州一項意圖禁止大多數孕期15週之後墮胎的法律聽取口頭申論，占多數的保守派大法官似乎不只有意維持這項法律，更欲進一步推翻「羅訴韋德案」的裁定。最高法院預計6月針對密西西比州案宣布裁定。

Politico引述知情人士的說法報導，除了草擬第一版多數意見的阿利托之外，還有4名保守派大法官投下贊成票，分別是湯瑪斯（Clarence Thomas）、戈蘇奇（Neil Gorsuch）、卡瓦諾（Brett Kavanaugh）和巴瑞特（Amy Coney Barrett）。

根據報導，另外3名自由派大法官正在處理異議；至於首席大法官羅伯茲（John Roberts）的投票意向，目前還不清楚。

Politico強調，這份文件還只是草案，大法官們有時也會在做出最終裁定之前改變投票意向。

在案子懸而未決時流出意見草案文件，是很不尋常的事。Politico表示，這是現代史上首次有意見草案被公開披露。最高法院發言人對此不予置評。

在美國主張性與生育權利的「葛特馬赫協會」（Guttmacher Institute）曾表示，若「羅訴韋德案」裁定被推翻，有26個州「確定或很可能」禁止墮胎。

即使最高法院推翻「羅訴韋德案」裁定，有意願的州仍可合法允許墮胎。

在全美各地經營墮胎診所的美國計劃生育協會（Planned Parenthood）說，這項意見草案「太離譜」，但也提醒這還不是定案。

計劃生育協會推文表示：「墮胎是權利，而且這仍然合法。雖然墮胎仍然合法，今晚的報導還是挑明了我們最深的恐懼將要成真。墮胎權已到了危急時刻。」