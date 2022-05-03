台南學校教職員工生快篩試劑6日起在校領取　黃偉哲：採分流領取更便民！

▲台南市長黃偉哲宣布，台南學校教職員工生快篩試劑，6日起可就近於各校領取。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



因應疫情升溫，為便利受居家隔離的學校教職員工生及陪伴居隔者，能即時領取快篩試劑，台南市長黃偉哲3日宣布，台南市自6日起提供，可就近於各校領取。

黃偉哲市長強調，這項做法，主要是為了讓居家隔離者，可以安心在家隔離，尤其12歲以下的兒童居隔時，特別需要家長陪同，讓被居隔的人，可以更快速方便取得快篩劑，可以減輕焦慮，亦能避免一人感染、全家確診。



為便利受居家隔離的學校教職員工生及12歲以下居家陪伴者（限1人），能即時領取快篩試劑，並減輕地方衛生所人員的行政負擔，市長黃偉哲向教育部與衛生福利部爭取，讓轄區內大專以下學校教職員工生，經衛生單位匡列為居家隔離者之快篩試劑，可統一至教育局分區指定的中心學校領取，免再到衛生所領取。



黃偉哲表示，台南從6日起，全市教職員工居家隔離者快篩劑的領取分流於各校領取，主要是為了能優先取得快篩，對於大專院校以下的學校，不管是公立或私立，或者是幼兒園，包括補習班、兒童課後照顧中心的教職員工，如果是受匡列為居家隔離的人，就可以由防疫長造冊後來領取快篩劑，可以儘快知道自己的狀況，確保健康與安心。



教育局長鄭新輝說明，台南日前已獲配41184劑快篩，並於2日送達，教育局已將領用分成6大區域中心學校，包括新營國小、佳里國小、麻豆國小、新化國小、大灣國小、開元國小等六校，區內各校得依實際受居隔人數之試劑需求，統一至中心學校領取，再通知受居隔者家屬至校領取。



自5月6日(星期五)起，周一至周日無休，每日上午8時至下午4時，由學校指定專人負責辦理領取作業，以提高發放效率，達到篩劑分流領取的目的。詳細資訊將公告於教育局防疫專區，有專人及專線提供服務。





鄭新輝表示，領取快篩試劑的適用對象為，台南市轄區內的大專校院以下各級學校（含國、私立）、幼兒園、補習班、兒童課後照顧服務中心及非學校型態實驗教育之教職員工生，凡經衛生單位匡列為居家隔離者，由轄區內上述學校或機構防疫長，進行密切接觸者造冊後，即可指派專人至中心學校領取快篩試劑，領回後，各校再通知居隔者及陪伴者委託之家屬，至該校領回使用。



教育局也特別提醒，不屬上述發放對象的一般民眾，仍需透過衛生單位通知，至其指定場所領取，請市民朋友注意，以達到分流目的。鄭新輝也呼籲，快篩試劑目前仍屬防疫重要物資，希望各校能配合領用資格與程序，達到「不溢領」、「不囤積」、「快發放」之目標。



教育局表示，學校統一領回快篩試劑後，會通知居隔者家屬至學校領取「先行配合居家隔離宣導通知單」及「快篩試劑」。至於各補習班及課後照顧中心，造冊內的學生，仍應回歸該生所屬的學校單位領取；補習班及課後照顧中心，僅需領取所屬教職員工的快篩試劑即可。依規定領取的試劑數量為：成年人及大學以上學生，每人領取3劑；高中職以下學生及幼童每人領取2劑；12歲以下兒童另加領陪伴居隔者(限1人)3劑。