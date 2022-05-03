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台南+495再創新高！加開2篩檢站　國小校園明起施打疫苗

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲公布3日台南確診個案+495名，包含254例男性、241例女性個案，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於4月25日至5月2日，其中包含113例為無症狀感染，362名積極疫調中，台南4日起開始進入國小校園施打疫苗。

▲台南市長黃偉哲公布3日台南確診個案+495名，113例為無症狀感染，362名積極疫調中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布3日台南確診個案+495名，113例為無症狀感染，362名積極疫調中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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▲台南市長黃偉哲公布3日台南確診個案+495名，113例為無症狀感染，362名積極疫調中。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布3日台南確診個案+495名，113例為無症狀感染，362名積極疫調中。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布3日台南確診個案+495名，113例為無症狀感染，362名積極疫調中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，3日全國新增23102，台南市新增495，因為指揮中心公布是509，其實有14例是肇因於外縣市，所以已經轉到外縣市去，只是全國的數字還沒有更新，所以台南市今天確診的是495，在這個495個確診者裡面，有113例是沒有症狀的，所以有症狀的是382例，382有症狀，113沒有症狀，然後有症狀，382例裡面應該都是輕症，那無症狀是113，那其中有70例是居家隔離之後採檢確診，20例是校園接觸個案，那麼有6例是軍營，36例是親友，然後有1例是職場接觸個案，那另外有362例還在疫調中。

大家可以看得到，這個疫調中的人數是一直越來越增加，可以知道說疫調人員真的很辛苦，他們每一個確診，過去都是在幾十個、幾十個，現在都是已經動輒1百、2百、3百，現在已經到了4百，今天已經接近5百了，所以說大家可以看到疫調真的是非常辛苦。

黃偉哲說，從5月6日起我們教職員工居家隔離者快篩劑的領取，主要是台南優先能夠取得快篩，就是說對於大專院校以下的學校，不管是公立或私立，或者是幼兒園、補習班，包括補習班喔，兒童課後照顧中心的教職員工，如果是受匡列為居家隔離的人，就可以由防疫長造冊之後來領取快篩，來進行快篩，然後可以知道自己的狀況。

黃偉哲說，現在民眾趨於想要購買快篩試劑，事實上，有時候民眾是買了放在家裡有備無患，但事實上想要，但是不是真的需要，真的需要是誰呢？是確診者的密切接觸者，因為他們急著想要了解說因為他有接觸過確診者，所以說急著想知道自己是不是已經被感染了，所以這個部分為了早期抓出被感染的人，所以市府特別建置了三個快篩篩檢站，第一個快篩篩檢站是新化體育場，第二個快篩篩檢站是南區松柏育樂中心，第三個快篩篩檢站是新營營新醫院，這個門口外面搭建了快篩篩檢站，重點是透過這些快篩篩檢站，大家來這邊篩檢，就可以馬上，如果快篩，因為15分鐘就知道了嘛，所以15分鐘你就知道你自己是陰性、陽性，如果是陰性就沒事，如果是陽性的話，你可以趕快立刻現場進行PCR，這樣的話，對於PCR的醫療量能，也可以得到一些節省，避免過度使用PCR的量能，所以快篩陽性馬上進行PCR，PCR之後，如果是陰性，那就表示是快篩偽陽性，那就沒問題，那如果是陽性，就趕快馬上檢傷分類，如果是沒有症狀的，就可以回去居家照護，如果是有嚴重症狀的，就馬上收治，這樣子的話，一條龍的作業是最快的。所以如果民眾你是確診者的密切接觸者，就可以去使用市府三個分布在溪北、溪南、還有城區的快篩篩檢站。

另外，對於一些經濟弱勢的人，包括低收入戶跟中低收入戶，如果本身有想要去買快篩沒有買到，或是經濟能力有問題，沒有辦法負擔的話，但本身對自己的身體有疑慮的話，可以去快篩篩檢站，憑中低收入戶的證明，就可以去快篩篩檢站，市府免費幫你篩檢，可以優先來篩檢，這樣子的話，也能夠讓我們中低收入戶的權益，他的健康權獲得保障，避免還要再做層層地去領取。那最重要的是有專業的人員幫你篩，那這樣子的話，準確度會更高。
 

▲台南市長黃偉哲公布3日台南確診個案+495名，113例為無症狀感染，362名積極疫調中。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布3日台南確診個案+495名，113例為無症狀感染，362名積極疫調中。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布3日台南確診個案+495名，113例為無症狀感染，362名積極疫調中。（圖／記者林悅翻攝，下同）


衛生局長許以霖指出，495名病例中，有70例為居家隔離採檢後確診、20名為校園接觸個案、6名為軍營相關、36名為親友接觸個案、1名為職場接觸個案，另有362名個案的密切接觸者在疫調中。

▲台南市長黃偉哲公布3日台南確診個案+495名，113例為無症狀感染，362名積極疫調中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布3日台南確診個案+495名，113例為無症狀感染，362名積極疫調中。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布3日台南確診個案+495名，113例為無症狀感染，362名積極疫調中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布3日台南確診個案+495名，113例為無症狀感染，362名積極疫調中。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布3日台南確診個案+495名，113例為無症狀感染，362名積極疫調中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

若市民為確診者的接觸者或家用快篩陽性，且居住於溪南地區，請佩戴口罩、持身分證及健保卡，於5月4日至8日依照採檢對象分流前往新化體育公園（新化區公園路110號）和松柏育樂中心（南區南門路263號）篩檢：確診者的接觸者可於5月4至8日，每日上午9至11時進行鼻咽快篩；家用快篩陽性的市民，請持陽性試劑（密封包好）於5月4日至8日，每日11至12時進行PCR檢測。

溪北地區民眾則可於5月5日至8日至營新醫院（新營區隋唐街228號）篩檢，確診者的接觸者可於5月5日至8日每日8時至10時進行鼻咽快篩；家用快篩陽性者，請持陽性試劑（密封包好）於5月5日至8日，每日10時至12時進行PCR檢測。

▲台南市長黃偉哲公布3日台南確診個案+495名，113例為無症狀感染，362名積極疫調中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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