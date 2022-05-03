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蔣萬安建議快篩取代PCR檢測　「價格至少要在100元以內」

▲▼立法院 立委蔣萬安訪問。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜提出「快篩陽視同確診」作法，希望為醫療量能減壓，國民黨立委蔣萬安3日表示，參考國外的例子，評估以快篩取代PCR檢測，這些都是可行的方法，但前提是要有充足的快篩試劑，且價格至少要在100元以內。

隸屬立法院社會福利及衛生環境委員會的蔣萬安3日上午受訪時表示，現在的疫情每天確診數都破萬，身為孩子的爸爸，很多家長非常關心孩童開始施打疫苗的政策，特別是對於5歲以下孩子沒辦法施打疫苗，大家都非常擔心、憂慮，這也是家長群組一直在熱烈討論的議題。

蔣萬安認為，很多醫院現在沒有孩童急診的專科、專責病房，指揮中心或地方政府可以思考規劃「兒童就醫快速門診」，以避免再看到5歲以下的孩子可能確診染疫，卻因為延誤治療而發生憾事。

蔣萬安也說，現在民眾都到醫院進行採檢，讓急診人力吃緊、增加基層醫護人員的沈重負擔，也可能排擠到醫療量能，而「快篩陽性再做PCR」只能解決部份問題，他建議趕快增加PCR篩檢站，甚至可以請基層診所加入PCR篩檢隊。

另外，政府也可以參考國外的例子，評估以快篩取代PCR檢測的可行性，像是需要快篩2次、由專業人員從旁協助檢測確認，這些都是可行的方法，當然最重要的前提仍是要有充足的快篩試劑，讓民眾能夠容易、方便、以平價的方式取得。

蔣萬安表示，參考其他國家的快篩試劑價格，台灣至少要在100元以內，才能讓民眾更容易、更有效率、更方便、可近性地取得快篩試劑，當民眾發現有症狀、不舒服，趕快快篩、頻率增加，一旦陽性趕快進行後續治療、輕症居家隔離，這些參照其他國家經驗，都可以趕快來做。

蔣萬安也建議，政府應該趕快思考如何充足快篩試劑，才能讓整個防疫政策進行適度調整，否則如果還是延續過去的舊有思維、相關隔離政策，使民眾日常生活受到嚴重影響，只會讓社會停擺、民眾生活受到嚴重衝擊，所以應該參考國外例子，增加快篩頻率，慢慢取代隔離政策。

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