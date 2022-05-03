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16歲少女吃完沙威瑪突然死亡　18名學生同時住院「死因還在查」

16歲少女吃完沙威瑪突然死亡　18名學生同時住院「死因還在查」。（圖／合成圖／翻攝自Twitter&達志影像）

▲當局仍在調查少女死因。（圖／合成圖／翻攝自Twitter&達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度喀拉拉邦一名16歲少女吃完沙威瑪後身體不適，送醫治療後突然身亡，懷疑可能與食物中毒有關，後來該地區又傳出18名學生同樣原因被送入醫院治療，警方目前已將涉案的店家關閉進行調查。

居住在卡薩拉戈德縣(Kasaragod) Cheruvathur鎮的16歲女學生德瓦南達(Devananda)，1日在當地一間果汁店食用沙威瑪後突然身亡。當地醫療官員表示，雖然院方已派遣專科醫生緊急治療，少女最後仍然身亡，另外還有18名學生也因為食物中毒送醫，治療後生命狀態穩定。

當地報導指出，德瓦南達是家中唯一的小孩，父親5個月前因為生病去世，剩下她與母親相依為命，後來搬去一同依靠母親的姊姊，沒想到如今也突然身亡，目前遺體已送去驗屍。

由於涉案店家就位於補習班附近，官員預估未來可能還會有更多患者，除了已將涉案店家停業，也會對全州所有店家進行調查，以免再度發生類似情況。

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關鍵字：

沙威瑪食物中毒印度喀拉拉邦Kasaragod

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