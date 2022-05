16歲少女吃完沙威瑪突然死亡　18名學生同時住院「死因還在查」

▲當局仍在調查少女死因。(圖/合成圖/翻攝自Twitter&達志影像)

記者李振慧/綜合報導

印度喀拉拉邦一名16歲少女吃完沙威瑪後身體不適,送醫治療後突然身亡,懷疑可能與食物中毒有關,後來該地區又傳出18名學生同樣原因被送入醫院治療,警方目前已將涉案的店家關閉進行調查。

居住在卡薩拉戈德縣(Kasaragod) Cheruvathur鎮的16歲女學生德瓦南達(Devananda),1日在當地一間果汁店食用沙威瑪後突然身亡。當地醫療官員表示,雖然院方已派遣專科醫生緊急治療,少女最後仍然身亡,另外還有18名學生也因為食物中毒送醫,治療後生命狀態穩定。

當地報導指出,德瓦南達是家中唯一的小孩,父親5個月前因為生病去世,剩下她與母親相依為命,後來搬去一同依靠母親的姊姊,沒想到如今也突然身亡,目前遺體已送去驗屍。

由於涉案店家就位於補習班附近,官員預估未來可能還會有更多患者,除了已將涉案店家停業,也會對全州所有店家進行調查,以免再度發生類似情況。

Kerala | A student dies after consuming rotten shawarma in Kasaragod district. A total of 18 students have been admitted to the district hospital. The shop has been closed, cook taken into custody. Food poisoning may be the primary reason for this: M Rajagopalan, MLA Trikaripur pic.twitter.com/LKYdZo30oN