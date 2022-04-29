畫面瘋傳！2歲男童被流浪狗群圍攻　「咬破喉嚨爆血」送醫身亡

Trigger warning: 2-yr-old boy dies after being attacked by 2 stray dogs at Golconda PS limits in #Hyderabad on Tuesday. He was rushed to Niloufer hospital where doctors pronounced him dead. Locals blame @GHMCOnline for not heeding to their repeated complaints. pic.twitter.com/ERvP36po2E — Krishnamurthy (@krishna0302) April 27, 2022

記者李振慧／綜合報導

印度泰倫加納邦海德拉巴市(Hyderabad)傳出流浪狗咬死人事件，路上監視器拍到，2歲男童艾哈邁德(Anas Ahmed)獨自在家附近玩耍時，突然遭到一群流浪狗攻擊，導致臉部、喉嚨受到嚴重傷害，送醫後被宣告死亡，遭到攻擊的影片在網路上瘋傳。

事件27日晚間9時45分發生在戈爾康達(Golconda)的 Bada Bazar區，艾哈邁德在家附近玩耍時，一群流浪狗突然撲向他攻擊，把人拖到角落殘忍撕咬，爸媽聽到哭聲跑出來查看，目睹兒子喉嚨被咬破全身是血的模樣，後來在路人幫助下才把流浪狗趕走。

影片在網路上流傳引發民眾怒火，批評都是因為政府不管制流浪動物才會造成慘案，當局後來立即派遣捕狗大隊前去處理。不過男童爺爺米爾扎(Mirza Baig)表示，「這群狗幾乎整個晚上和清晨都待在街上，捕狗大隊上午11時前來處理時，狗群早就消失了」，且前一陣子也發生過兒童與成人被流浪狗咬傷事件。

▼男童被狗群攻擊畫面，引發民眾抗議政府無能。（圖／示意圖／達志影像）