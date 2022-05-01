18歲護士吊屍醫院牆外！　家屬控：上班第1天「遭4高層性侵」殺害

▲ 印度一名年輕女子吊死在醫院牆外。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度北方邦發生一起悲劇，一名年僅18歲的女護士才剛開始到一家私人醫院上班，隔天竟被發現吊死在圍牆上。死者家人指控，女子是遭醫院4名管理人員集體性侵後殺害，上班第一天就死於非命。

綜合《新德里電視台》、《印度斯坦時報》報導，這起事件發生於北方邦烏納奧（Unnao），有遊客4月30日上午發現死者屍體被以繩子吊在這家醫院牆外，繩子另一頭綁在屋頂延伸出的一根鐵棒上，引來大批民眾圍觀。

警方說明，死者家人已經報案，聲稱她是遭到集體性侵後謀殺，且點名4名嫌犯，包括這家醫院老闆及3名管理人員，現已著手調查，並將屍體送往驗屍。

死者母親指出，她接到醫院打來的電話，通知她女兒自殺身亡的噩耗，但她抵達現場後，認為女兒很明顯是遭到謀殺。

調查發現，這家醫院4月25日才開業，而女子在這裡找到護士的工作後便在附近租屋，29日第一天上班。據家人說法，由於醫院白天沒有病人，女子便回到租屋處，當晚約10時接到醫院老闆來電，要求她值夜班。

警方提到，屍體被發現時臉部戴著口罩，手中抓著一塊布，現正極力查出是誰為她戴上口罩，以及這塊布的來源。

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