14天發生400起俄軍性侵事件　烏克蘭醫院急徵大量「事後避孕藥」

▲戰爭讓許多烏克蘭女性成為性侵受害者。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

烏克蘭頻傳當地女性遭俄軍性侵事件，導致事後避孕藥供不應求，國際計劃生育聯合會(IPPF)已將約2,880包事後避孕藥發送至烏克蘭，國外各地也有許多志工透過網路蒐集更多藥物資源，並協助運送至烏克蘭醫院。

聯合國兒童基金會專門為俄軍性侵受害者所設立的服務專線，自4月1日至4月14日以來，2周內就接獲400多通電話。IPPF成員塔夫托(Julie Taft)向《衛報》表示，「性暴力受害者的治療時間非常重要，通常事件發生後5天內，就應該給她服用這種藥物」，雖然當地事後避孕藥需求量很大，卻因為戰爭導致供應鏈受到影響。

塔夫托表示，IPPF也向當地提供墮胎藥物，讓受害女性可選擇在懷孕24周內服用，目前主要有需求的地區為烏克蘭東部地區醫院，哈爾科夫(Kharkiv)、馬力波(Mariupol)等地，西部地區醫院需求則較少。

根據烏克蘭當局統計，目前已有12起女性被性侵導致懷孕案件，其中許多受害者都是年僅14歲至16歲的未成年女性，其中一名14歲少女遭5名俄軍性侵後懷孕，因為醫生提醒墮胎有可能會影響到生育能力，讓她有可能被迫要留下胎兒，而服務專線自從設立以來，海量的求救電話也讓負責協助受害者的5名心理治療師快要無法負荷。