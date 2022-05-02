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大陸 大陸焦點 特派現場

小米證實資產被印度扣押！強調所有運營合法將澄清誤會

▲小米。（圖／路透）

▲小米。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

小米近日傳出涉嫌違反印度的《外匯管理法》向外國實體非法彙款，被扣押了7.25億美元的資產（約213億元新台幣）。小米1日證實資產被扣押，但強調所有營運活動都嚴格遵守當地法律，將與印方保持密切合作，澄清任何誤會。

根據《澎湃新聞》報導，小米印度表示，作為一個致力於印度的品牌，所有運營活動都嚴格遵守當地的法律法規，「我們仔細研究了當局的命令，相信我們向銀行支付的特許權使用費和帳單都是合法且真實的。」

▼小米創辦人雷軍。

▲▼小米創辦人雷軍 。（圖／路透社）

小米印度強調，公司支付的這些版稅均用於印度版本產品中所使用的授權技術和知識產權，對他們來說，支付此類版稅是合法的商業行為，「當然，我們將與政府保持密切合作，以澄清任何誤會。」

據印度金融犯罪打擊機構執法局的說法，已發現小米印度將價值555億盧比（約213億元新台幣）的外幣以支付特許權使用費的名義匯給包括小米集團在內的3個海外實體。

小米並非第一次遭印度官方調查，今年1月5日，印度財政部在一份聲明中稱，在調查發現有逃稅行為後，已經向小米印度發出通知，要求向該公司追繳65.3億盧比（約24億元新台幣）稅款。對此，大陸商務部新聞發言人高峰回應，中方對此表示關注，並對印度投資環境感到擔憂。

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