半裸按摩警局上演！警官爽享「2女前後服務」　她為救兒子拚了

記者吳美依／綜合外媒報導

印度比哈爾邦（Bihar）爆發警界醜聞，副督察沙西（Shashi Bhushan Sinha）強迫婦女替自己按摩，才願意幫忙「喬事情」，把對方正在坐牢的兒子放出監獄。他赤裸上半身，坐在警局一角，享受2名婦女分別從面前、背後提供服務，誇張畫面在社群媒體上瘋傳。

▲警官沙西強迫婦女替自己按摩。（圖／翻攝推特@UtkarshSingh_）



影片中，沙西下半身圍著毛巾、遮住下體，享受按摩的同時，也忙著跟律師講電話，「這個女人很窮，我可以安排1萬盧比作為保釋金，相關文件將在周一寄出。」

《印度斯坦時報》等外媒報導，大約1個月前，一名基層員警錄下畫面，但記者烏卡什（Utkarsh Singh）28日在推特公布影片後，本案才在網路發酵。撒哈爾薩縣（Saharsa）警察局長利比（Lipi Singh）證實此案，同時宣布成立調查小組，而瀆職副督察會被立刻停職處分。

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