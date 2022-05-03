快篩陽情侶「裝肚子痛」衝急診看病　網友罵翻天！馬偕出面回應

記者黃孟珍／新竹報導

新竹馬偕醫院急診科醫師白永嘉，2日晚間在臉書發文，稱有1名男子因腹痛掛急診，因表示沒有發燒和呼吸道症狀，進入乾淨看診區後，才坦承陪診的女友「在家快篩陽性」。醫生氣憤的說，2人明明知情卻隱匿不說，真的很可惡。馬偕醫院也回應，「醫院有完整的醫療配套，請誠實告知，切勿影響其他病患」。

▲馬偕醫師白永嘉po文表示，這對情侶隱匿「快篩陽」病情還到醫院掛急診，實在很要不得。（圖／翻攝白永嘉醫師臉書）

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急診科醫師白永嘉2日晚間在臉書粉專《急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）》發文指控1名男患者明知女友上午快篩陽性，卻直接陪同他來急診，隱匿原因是「我怕我講了會影響我檢查和處理的速度。」讓人聽了秒炸鍋。

▲新竹馬偕醫院院長室主任蔡德龍呼籲，請病患誠實告知病情，不要只貪圖自己的方便，危害醫護及患者的健康。（圖／記者黃孟珍翻攝）

白永嘉表示，急診有許多長者、慢性病及病況嚴重的患者，因為患者一開始選擇隱匿，導致後面消毒程序繁複，也讓醫護人員暴露在可能的風險中，「這種病人很可惡，相信這種人只會越來越多！」他也告誡患者真的不要這樣，就醫時請務必誠實告知，不要只貪圖自己的方便，危害醫護及患者的健康。

為此，馬偕醫院院長室主任蔡德龍也出面呼籲，民眾如有症狀或快篩陽的個案，請依照中央疾病管制署的相關規範，請據實以告，以維護醫護人員及大家的安全；蔡德龍強調，民眾就醫時，門口會有分艙分流，也會詳細詢問接觸史，重要是誠實告知，才不會影響就醫民眾權益，醫院有完整的醫療配套，能照顧到每一位病患。才能保護醫院珍貴的醫療量能及就醫民眾安全。

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