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「有人在餐廳搖」情侶激情畫面PO網　留言笑「樹懶」6人挨告

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,接吻。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲大學情侶在公開場合激烈擁吻被拍下傳網討論，提告妨害秘密結果不起訴。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

1對大學情侶在學校餐廳裡，一時克制不住，忘我地在座位上接吻，有其他學生目睹並拍下女生坐在男生大腿上的激情畫面，影片和照片都輾轉流傳到網路上，有網友看了笑稱「樹懶」、「飢渴的猴」，這對情侶控告6網友涉嫌妨害秘密、妨害名譽，但因餐廳是公眾場合，且2人擁吻擋住彼此的臉，台北地檢署3日處分不起訴。

網路論壇Dcard在2021年間出現1篇文章，標題是「聽說有人在餐廳搖」，描述看到一對情侶在學校餐廳激烈擁吻的過程，蔡姓網友和周姓網友則在回文處，分別上傳這對情侶的照片和影片，楊姓、高姓、陳姓、王姓網友則先後留言「樹懶」、「飢渴的猴」、「發情猴」、「頂得很爽哦」。

情侶發現自己成了網路笑柄，怒告蔡、周涉嫌妨害秘密，其餘4名網友則涉嫌妨害名譽，蔡、周都辯稱不是拍攝者，只是把別人傳來的檔案轉到網路上去，留言網友則表示，不認識這對情侶，純粹就看了影照，覺得他們為什麼這麼大膽在公開場所做這種事情還好像很開心，「看起來真的很像樹懶」，因為看了覺得好笑而留言。

檢察官勘驗Dcard上的影照，只看到1對男女，女的坐在男生大腿上，2人相互擁抱接吻，彼此交互遮住了臉部，畫面又切得很緊，沒有任何其他人入鏡。檢察官認為，這對情侶在公眾場所的行為，不能期待獲得隱私保障，而且除非是當時也在場的同學，否則很難辨認這對情侶身分，網友評論不會影響到這對情侶的名譽，因此以罪嫌不足等理由，處分6名被告不起訴。

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