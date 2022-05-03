怕確診又可提升免疫力？清冠一號當水喝　中醫師列5重點：母湯

▲網路上出現許多關於清冠一號的使用謬誤，中醫醫師馮天祥對此澄清說明。（圖／資料照）

記者蔡怡萍／綜合報導

本土新冠肺炎疫情升溫，很多人害怕中藥治療的清冠一號缺貨，或基於預防性的心理，從親友間打聽清冠一號的配方，或從網路上取得配方之後，到中藥材店購買。有的是先收藏起來，以備不時之需；有的是自煮自喝，希望可以增強免疫力或達到預防功效。

但網路傳言、或口耳傳播出現不少謬誤之處，對此，衛福部彰化醫院中醫科主任馮天祥貼出公告予以澄清說明。

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1. 清冠一號是複方成分，經臨床及基礎研究驗證，具有(1)抑制新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）棘蛋白結合，減少病毒感染細胞。(2)抑制病毒蛋白質複製酶，阻止病毒產生。(3)調節細胞激素，避免產生免疫風暴之功能。

2. 清冠一號是治療用藥，一定要確診再服用，如果未確診而服用，可能因藥性偏寒，造成消化道不適等副作用，反而不好。

3. 使用清冠一號來提升免疫力並不正確，並不宜煮來當茶水喝，因為每個人體質不同，用藥就不同，欲增強自身免疫力，可由合格中醫師診察後，根據個人體質去調配用藥為宜。

4. 民眾萬一確診，請就醫治療，若有意願服用清冠一號，中醫師診斷適合就會開立，而且是公費支應。

5. 在疫情沸騰之際，最重要的是做好自身防護，包括戴口罩、勤洗手及避免出入人多的場合，這才是最正確的作為。