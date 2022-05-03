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「婕出新東區」無政黨奧援　 傑出企業家力挺好「婕」

▲「楷爾集團」董事長莊邦琦（右一）及總經理張楷棋（右二）夫妻檔，力挺曾之婕，曾之婕的父親，前台南市議會副議長曾順良表示感謝。（圖／曾之婕提供）

▲「楷爾集團」董事長莊邦琦（右一）及總經理張楷棋（右二）夫妻檔，力挺曾之婕，曾之婕的父親，前台南市議會副議長曾順良（左一）表示感謝。（圖／曾之婕提供）

記者林悅／台南報導

隨著藍綠陣營及各政黨推出的人選底定，台南市東區市議員參選人曾之婕，是該區唯一以無黨籍投入市議員選戰的選將，面臨其他參選人都有政黨勢力作為奧援，許多台南市在地出身的傑出企業家，公開表態支持曾之婕「婕出新東區」，也主動加入後援會力挺，全力要將曾之婕送進議會讓東區更為傑出。

以建設業起家、並選擇在台南發展出預防醫療、運動醫學體適能等多項健康事業的「楷爾集團」，董事長莊邦琦及總經理張楷棋夫妻檔，是因為曾之婕的孝心感天，在忙於議員服務處和競選時，還能夠守護自己家族所有成員的健康，並且時常對兒童健康及對流浪動物付出關懷，相信她一定會是一位相當具有愛心也值得託付重任的好議員。

▲「楷爾集團」董事長莊邦琦（右一）及總經理張楷棋（右二）夫妻檔，力挺曾之婕，曾之婕的父親，前台南市議會副議長曾順良表示感謝。（圖／曾之婕提供）

建築業以益銘營造公司董事長許志成為代表的「良友會」正副會長及顧問團，也正式加入「婕婕後援會」，成為曾之婕競選的最堅強後盾，後援會成員中不乏有台南市在地的企業家，舉凡國際社團組織代表、醫療用品負責人、電機和生物科技產業界、連鎖文教事業負責人、建築房仲及不動產公會、知名餐廳等傑出人士。

曾之婕表示，他以無黨籍身份參選，在政黨組織動員上就已經落後其他參選人許多，但她仍堅持延續父親曾順良為公益關懷及服務群眾的政治理念，永遠站在人民這一邊，不以黨意凌駕民意，也非常感謝有這麼多在地的傑出企業家能夠站出來力挺他，他一定會不辱眾人所託持續努力，期盼能為民眾謀求更大福祉。

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