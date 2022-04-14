婦女菁英、議會前輩力挺　媒體人姚正玉完成初選登記

▲國民黨中西區、北區市議員參選人姚正玉，菁英姐妹及市議員林燕祝、盧崑福及成大政經所指導教授丁仁方等人陪同完成登記。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

爭取國民黨中西區、北區市議員提名的姚正玉，14日下午在菁英姐妹及市議員林燕祝、盧崑福及成大政經所指導教授丁仁方等人陪同完成登記。

姚正玉表示，她的參選不是臨時起義，而是真心誠意要為國民黨保住這一席女性議員席次，即使面臨重重考驗與挑戰，仍會盡力而為，力拼出線，同時也衷心希望這是場公平的君子爭。

林燕祝議員表示，姚正玉是資深媒體人，在政治及民生議題方面為民發聲，論述頗深，以姚正玉的新聞專業踏入議會，不僅能服務中西區、北區的鄉親，更能為大台南市民謀福祉。

盧崑福議員說，姚正玉有魄力、很敢講，未來進入議會，絕對是戰將，像姚正玉這種有能力、敢為民發聲的人才，一定要讓她出線。

「我認識她20多年，是優秀的政治記者」丁仁方指出，這次有好幾位成大政經所畢業生投入選戰，姚正玉是唯一一位國民黨籍的參選人，相信她的參選，會為國民黨帶來新風氣，也帶給台南政壇一股新活力。

林燕祝和盧崑福、丁仁方向中西區、北區的鄉親懇託，國民黨電話民調唯一支持，肯做事、敢講真話、唯一一席女性參選人姚正玉。

姚正玉表示，陪同登記的是來自各行業的婦女菁英，她們不是黨員，更沒來過黨部，之所以挺身而出，主因是肯定、認同她的參選理念，亦了解她的為人及能力，相信國民黨應該更好、台南也值得更好的！她有能力開拓中間選民的票源，有信心擺脫國民黨的包袱，打一場不一樣的選戰。

姚正玉重申，她不是誰的子弟兵、代理人、接班人，她是為改變一黨獨大、蠻橫執政，勇敢從政的「平凡人」，她很清楚新人參政異常辛苦、備嘗艱辛，她會加倍努力爭取選民的支持與認同，也呼籲本已弱勢的國民黨切勿內耗，讓優秀人才出頭，團結打好年底選戰才是上策。