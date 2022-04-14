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傳承意味濃！蔡宗豪登記參選　謝龍介之友會力挺

▲台南市北區、中西區參選人蔡宗豪，14日在謝龍介之友會會長蘇滄洲力挺陪同下完成登記，交棒傳承意味濃厚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市北區、中西區參選人蔡宗豪，14日在謝龍介之友會會長蘇滄洲力挺陪同下完成登記，交棒傳承意味濃厚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市黨部13日至15日舉辦第五、八選區議員初選登記，第八選區（北區、中西區）參選人蔡宗豪，14日在謝龍介之友會會長蘇滄洲力挺陪同下完成登記，交棒傳承意味濃厚。

謝龍介自2002年首次當選北區議員後連任五屆，2018年更以2萬3893票拿下當屆台南市議員選舉最高票，深獲中西、北區選民大力支持，幕後重要推手蘇滄洲，從謝龍介首次當選議員，就擔任謝龍介之友會會長，至今已20年，隨著謝龍介投入參選市長空出議員席次，今天他帶領團隊公開力挺蔡宗豪。

▲台南市北區、中西區參選人蔡宗豪，14日在謝龍介之友會會長蘇滄洲力挺陪同下完成登記，交棒傳承意味濃厚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲蔡宗豪（前右2）與支持者跳競選舞士氣高昂。

蘇滄洲表示，自己與謝龍介一起看著蔡宗豪長大，這位年輕人有禮貌、有責任感，從小就熱心公益，喜歡幫助他人，大二至今更長達六年擔任音樂教育志工，為教育奉獻心力，政壇前輩都認為他是為民服務的好人才，盼選民全力支持新生代青年接棒出線。

▲台南市北區、中西區參選人蔡宗豪，14日在謝龍介之友會會長蘇滄洲力挺陪同下完成登記，交棒傳承意味濃厚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡宗豪今年26歲，曾擔任台北市議員羅智強助理，14日他也提出多項政見，蔡宗豪說，中西區、北區是全台國定古蹟之冠，也是夜市美食小吃重鎮，兩區的人口密度都在台南前三名，未來將優化在地產業、促進地方就業機會，並改善台南民怨最高的交通壅塞問題、優化公共運輸品質，以及爭取治水預算整治地方易淹水地區、爭取經費提升教育品質、完善社會福利措施等。

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