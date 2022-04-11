桃園義消顧問挺消防　捐贈災情勘查車、消防破壞器材

▲義消顧問電信公司徐玉富以母親和岳母名義，捐勘災車和消防破壞器材。（圖／桃園市消防局提供）

記者楊熾興／桃園報導

為感念地區消防單位身兼守護內壢地區之民眾及中壢工業區眾多廠房，勤業務量可謂相當龐大及其辛勞，身兼義消顧問的宇鋒電信有限公司總經理徐玉富在妻子魏春枝的支持下，特別以母親徐邱貴妹女士及岳母魏陳細妹女士為名捐贈價值200萬元災情勘查車及破壞器材，供消防局內壢分隊使用。

▲勘災車寬廣車廂及優異的載重能力亦可協助防疫補給。（圖／桃園市消防局提供）

徐玉富自30年前於內壢籌辦宇鋒電信，兢兢業業夙興夜寐打拚，加盟遠傳電信及台灣大哥大20多年業已發展成今日服務大桃園，他並於2016年起參加內壢義消團隊，至今已滿6年。為感念地區消防單位身兼守護內壢地區之民眾及中壢工業區眾多廠房，勤業務量龐大和辛勞，在妻子魏春枝的支持下特別以母親徐邱貴妹女士及岳母魏陳細妹女士為名捐贈價值200萬元災情勘查車及破壞器材，由桃園市長鄭文燦代表接受，對於徐玉富秉持取之於社會，回饋於社會的情懷，且懷抱孝心行善表示感謝和敬佩。

▲消防破壞器材對於搶救和救援相當實用。（圖／桃園市消防局提供）

內壢分隊位處本市中壢區，轄區範圍涵蓋本市規模最大的中壢工業區及鄰近商業與住宅區等，勤業務種類相當多元且繁重，本次災情勘查車有別於以往，具有車後寬廣車廂及優異的載重能力，可載送救災器材快速抵達現場協助災害搶救；於颱風期間或救溺勤務則可轉換成載送救生船艇及水域裝備。另外於疫情期間亦可協助載送大量防疫物資，協助第一線防疫人員後勤補給以對抗疫情。

另外本次捐贈的消防破壞器材包含電動開門器、救援手工具、阿茲特克繩索組及ID下降器，可供消防人員執行火災、工安意外搶救、水域救援等，皆屬相當實用之救災裝備器材，對於本市災害搶救及應變能量可以說是助益良多。