　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸第一酒鎮「茅台」現生態危機　河流發黑發臭被中央點名

▲貴州茅台鎮仁懷市為醬香型白酒核心產區。（圖／CFP）

▲貴州茅台鎮仁懷市為醬香型白酒核心產區。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

被稱為大陸第一酒鎮的貴州茅台鎮以製造醬香型白酒聞名，不過，當地部分酒企出現破壞生態、未批先建等違法違紀問題，近期被中央督察組點名，要求改善整治。據了解，鎮內仁懷市白酒產業蓬勃發展的背景下，卻出現當地赤水河流域嚴重污染的情況，整條河水有時甚至會發黑發臭，引起環保部門格外關注。

▲貴州遵義赤水河流域。（圖／CFP）

▲赤水河流域兩岸孕育出大陸知名白酒品牌。（圖／CFP）

《中國新聞周刊》報導，今年3月18日，中央第二生態環境保護督察組向貴州省反饋督察情況時指出，赤水河幹流水質總體穩定在地表水Ⅱ類標準，但一些流域、區域生態環境問題還比較突出。赤水河流經遵義市茅台鎮的11條支流中，有4條水質為劣V類。

公開資訊顯示，赤水河源於雲南鎮雄，全長500多公里，是長江上游的一條重要支流，河流沿岸孕育了大陸最為知名的茅台、郎酒及瀘州老窖等品牌，有「美酒河」的美譽。出現環保危機的仁懷市則是赤水河流域區域性中心城市，也是全球優質醬香型白酒的核心產區。

仁懷市憑藉赤水河的水源成為醬香型白酒的原產地和主產區，白酒產業也成為當地重要經濟來源。不過，該市酒業無序生長成為環境保護的重要原因，對赤水河帶來嚴重的生態危機。數據顯示，仁懷市共有白酒企業1690家，2021年在產778家，在產的白酒企業中，冷卻水主要採用水冷方式。按照相關標準規範要求，冷卻水必須收集處理後回用，回用率不低於80％。

▲貴州遵義赤水河流域。（圖／CFP）

▲茅台鎮仁懷市內的赤水河長期受到酒企排放污染廢水。（圖／CFP）

不過，除茅台酒股份有限公司等少數企業按規定建設冷卻水循環處理系統外，其餘白酒企業多數僅在屋頂、廠區等處修建簡易冷卻水池，高溫、高濃度冷卻水直接排出，貴州省生態環境廳官網甚至點名數間酒企，包括文洋酒業有限公司冷卻水直排，水質發黑；酒城酒業冷卻水管網佈局雜亂，設置外排管道；金茅古酒廠冷卻水收集池存在廢水外溢等。

為了不讓赤水河水質持續惡化，危及酒企的生存，當地一些大企業主動發起自保行動。位於仁溪溝的茅台鎮漢王酒業有限公司董事長歐杰表示，為了通過政府驗收，漢王酒業2021年共投資900多萬元（人民幣，下同），為了把40台老式冰缸改成乾濕水冷設備，就花費了470餘萬元，「目前仁懷市的生產型酒企還有900多家，這些企業都是經過改造後順利通過政府驗收，允許繼續投產的企業。」

仁懷市委內部人士表示，環保局執法人員每天都會進行檢查，「不久前，執法人員在合馬鎮發現有釀酒作坊在生產過程中出現滲透等污染現象，就再次將其關停。」

至於在赤水河的環境保護上，貴州省正計劃透過專門立法的方式來補強。貴州省生態環境廳先召開《貴州省赤水河流域醬香白酒生產環境保護條例》立法啓動會。該會議明確指出，要將《條例》打造為「醬酒生產環境的保護法、醬酒產業發展的促進法、醬酒產業准入與退出的責任法」。

►機+酒3天6288元！澎湖花火節20周年必去

ET快訊
防疫保單理賠、門檻一表看懂！　「輕症居家照護」不適用這2項
快訊／王欣儀、陳永德確診！　北市已7議員染疫
衛生紙要漲價了！　業者預告：將適當反映成本
快訊／民進黨立委蔡適應確診！　昨天才到立院質詢
「陳時中的3+4搞得天下大亂！」　他提8建議：別傻傻排隊搶快
「快篩陽」別慌！　6大QA看懂下一步
貓不跟自己睡！寵物溝通「怕傷小小孩」　她一驗真有了
打3劑BNT確診「吞口水像刀片」！他曝3天症況：嗅覺沒了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

央視點名馬某某！網傳「馬雲5月1日在湖畔中心種樹」露臉照曝光

大陸第一酒鎮「茅台」現生態危機　河流發黑發臭被中央點名

救援片曝光「生理食鹽水不好喝」　想大口喝礦泉水女孩險截肢　

杭州「馬某案件」令馬雲登熱搜！央視：涉案者為「馬某某」　

野生動物園遊園車側翻致2死　乘客跌6公尺深溝...家長抱小孩衝救護車

尪偷情後她成「二奶殺手」！20年暴揍8000個狐狸精　起底翻身近況

董明珠接班人23歲美少女孟羽童傳被解僱　本人發聲：還在老實打工呢

她受困88小時！石堆下最後敲擊　長沙民宅倒塌第9名生還者獲救

上海殯儀館員識破「活人被送火化」獲頒2.2萬！受害者家人送錦旗

武漢巨型商場「萬象城」才開幕　隔天就嚴重火警！驚悚畫面曝

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

Jessi《Zoom》超洗腦！　揪劉在錫、ITZY跳起來～

蹭蹭賣萌＋翻肚討摸！　色胚柴犬狂黏長腿姐姐

張兆志植髮7000根「驚人髮量」曝光　狠砸57萬變身...網驚：變好年輕

全覆式「躺車」馬路狂衝　1台售31萬網嚇：離遠點

央視點名馬某某！網傳「馬雲5月1日在湖畔中心種樹」露臉照曝光

大陸第一酒鎮「茅台」現生態危機　河流發黑發臭被中央點名

救援片曝光「生理食鹽水不好喝」　想大口喝礦泉水女孩險截肢　

杭州「馬某案件」令馬雲登熱搜！央視：涉案者為「馬某某」　

野生動物園遊園車側翻致2死　乘客跌6公尺深溝...家長抱小孩衝救護車

尪偷情後她成「二奶殺手」！20年暴揍8000個狐狸精　起底翻身近況

董明珠接班人23歲美少女孟羽童傳被解僱　本人發聲：還在老實打工呢

她受困88小時！石堆下最後敲擊　長沙民宅倒塌第9名生還者獲救

上海殯儀館員識破「活人被送火化」獲頒2.2萬！受害者家人送錦旗

武漢巨型商場「萬象城」才開幕　隔天就嚴重火警！驚悚畫面曝

恐怖都市傳說是真的！美湖底發現40年桶屍　警方曝：還會有更多

雲林男騎機車闖自行車道　主動認酒駕有點怪...想隱藏的事曝光了

許成泰《魷魚遊戲》爆紅罹患恐懼症！　驚爆嚴重到取消拍攝

LIVE／傳本土新增確診破2萬　陳時中最新說明

《一家團圓》李燕宣布出關！　「不知道大家看到我會不會害怕」

貝佐斯示警科技股熊市到來！　「市場會教育人、教訓是痛苦的」

立夏後「5生肖財運旺爆」！Top 5投資手氣變強 Top 1做好3件事穩賺

美揭穿俄羅斯「併吞烏克蘭劇本」　烏東、赫爾松辦假公投

IG驚見高調賣快篩「免排隊找我」　他氣炸：當排隊的北七？

快訊／王欣儀、陳永德確診！北市議會累積7議員染疫

台中瞎妹喝茫「只穿內褲」到大樓借廁所　管理員嚇傻報警！她問：我幾年次？

大陸熱門新聞

女演員「原味內衣褲」塞爆租屋處

上海安養院活人裝屍袋　苦主現況曝

杭州「馬某案件」令馬雲登熱搜！央視：為馬某某

陸第一網紅李子柒「被迫改名？」

20歲正妹腳氣傳染到臉 ！狂炸痘痘還超癢

激戰1個小時！他釣獲31.5公斤淺金色大魚

全球首支Omicron滅活疫苗臨床試驗 未接種者可直接使用

交友App約妹當真愛！他慘染愛滋崩潰

封控每天上頂樓散步　阿姨竟踩出一圈跑道

疫情封路困高速！貨車司機2袋麵包撐8天

野生動物園遊園車側翻致2死 乘客跌6公尺深溝...家長抱小孩衝救護車

殯儀館員機警識破活人送火化！獲頒2.2萬

微博強制顯示IP位置　大批海外網紅一夕歸國

武漢巨型商場「萬象城」才開幕　隔天就嚴重火警

更多熱門

相關新聞

環保跑鞋重量更是關鍵

環保跑鞋重量更是關鍵

近日夜晚路上慢跑的人漸漸變多了，許多人重拾運動習慣來維持身材，就為了即將到來的夏天做準備。然而，你可曾注意過腳上的那一雙鞋是用什麼材質製作而成的嗎？

綠島遊客中心重新開放　各項生態活動同時起跑

綠島遊客中心重新開放　各項生態活動同時起跑

東森致力ESG響應新北植樹愛地球

東森致力ESG響應新北植樹愛地球

花王國際兒童環境繪畫比賽即日起報名

花王國際兒童環境繪畫比賽即日起報名

慢飛天使投入台灣綠工藝希望工程手作環保蚵灰公仔

慢飛天使投入台灣綠工藝希望工程手作環保蚵灰公仔

關鍵字：

茅台白酒環保生態環境

讀者迴響

熱門新聞

小煜1歲兒子驚傳快篩陽性！「目前高燒不退」

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

Lulu不忍了：這才是我真正的樣貌

顏清標引退內幕！　壓垮標哥最後一根稻草曝光

阿諾離婚爆「僅剩零星工作維生」！討贍養費內幕曝

女星「12秒片遭疑走光」驚冒陰影

即／彰化1國小生打疫苗後身體不適　胸悶送醫

台大醫：很多人快篩陽性不通報驗PCR

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演

大學情侶開餐廳　一氧化碳奪3命

台南Josh回「16坪家暴現場」慘況曝

男星確診「遭同住女撕咬手指」！地上滿是血

5人出遊3快篩陽！一追源頭竟是他　氣炸了

情侶「隱匿快篩陽」衝急診！理由瞎爆　網一聽全炸鍋

余天12年賠光5棟房！李亞萍股票賠百萬

更多

最夯影音

更多
醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸
南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面