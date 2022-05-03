大陸第一酒鎮「茅台」現生態危機　河流發黑發臭被中央點名

▲貴州茅台鎮仁懷市為醬香型白酒核心產區。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

被稱為大陸第一酒鎮的貴州茅台鎮以製造醬香型白酒聞名，不過，當地部分酒企出現破壞生態、未批先建等違法違紀問題，近期被中央督察組點名，要求改善整治。據了解，鎮內仁懷市白酒產業蓬勃發展的背景下，卻出現當地赤水河流域嚴重污染的情況，整條河水有時甚至會發黑發臭，引起環保部門格外關注。

▲赤水河流域兩岸孕育出大陸知名白酒品牌。（圖／CFP）

《中國新聞周刊》報導，今年3月18日，中央第二生態環境保護督察組向貴州省反饋督察情況時指出，赤水河幹流水質總體穩定在地表水Ⅱ類標準，但一些流域、區域生態環境問題還比較突出。赤水河流經遵義市茅台鎮的11條支流中，有4條水質為劣V類。

公開資訊顯示，赤水河源於雲南鎮雄，全長500多公里，是長江上游的一條重要支流，河流沿岸孕育了大陸最為知名的茅台、郎酒及瀘州老窖等品牌，有「美酒河」的美譽。出現環保危機的仁懷市則是赤水河流域區域性中心城市，也是全球優質醬香型白酒的核心產區。

仁懷市憑藉赤水河的水源成為醬香型白酒的原產地和主產區，白酒產業也成為當地重要經濟來源。不過，該市酒業無序生長成為環境保護的重要原因，對赤水河帶來嚴重的生態危機。數據顯示，仁懷市共有白酒企業1690家，2021年在產778家，在產的白酒企業中，冷卻水主要採用水冷方式。按照相關標準規範要求，冷卻水必須收集處理後回用，回用率不低於80％。

▲茅台鎮仁懷市內的赤水河長期受到酒企排放污染廢水。（圖／CFP）

不過，除茅台酒股份有限公司等少數企業按規定建設冷卻水循環處理系統外，其餘白酒企業多數僅在屋頂、廠區等處修建簡易冷卻水池，高溫、高濃度冷卻水直接排出，貴州省生態環境廳官網甚至點名數間酒企，包括文洋酒業有限公司冷卻水直排，水質發黑；酒城酒業冷卻水管網佈局雜亂，設置外排管道；金茅古酒廠冷卻水收集池存在廢水外溢等。

為了不讓赤水河水質持續惡化，危及酒企的生存，當地一些大企業主動發起自保行動。位於仁溪溝的茅台鎮漢王酒業有限公司董事長歐杰表示，為了通過政府驗收，漢王酒業2021年共投資900多萬元（人民幣，下同），為了把40台老式冰缸改成乾濕水冷設備，就花費了470餘萬元，「目前仁懷市的生產型酒企還有900多家，這些企業都是經過改造後順利通過政府驗收，允許繼續投產的企業。」

仁懷市委內部人士表示，環保局執法人員每天都會進行檢查，「不久前，執法人員在合馬鎮發現有釀酒作坊在生產過程中出現滲透等污染現象，就再次將其關停。」

至於在赤水河的環境保護上，貴州省正計劃透過專門立法的方式來補強。貴州省生態環境廳先召開《貴州省赤水河流域醬香白酒生產環境保護條例》立法啓動會。該會議明確指出，要將《條例》打造為「醬酒生產環境的保護法、醬酒產業發展的促進法、醬酒產業准入與退出的責任法」。