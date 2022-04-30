斥資2900萬！綠島遊客中心重新開放　各項生態活動同時起跑

▲重新開放的綠島遊客中心以簡潔、現代、活發方式呈現綠島海洋世界、陸域生態及歷史人文。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

東部海岸國家風景區管理處為打響綠島【天堂島嶼】觀光品牌，積極辦理各項觀光景點設施的整修工程，其中綠島遊客中心斥資2900萬元重新打造，歷經2年半完成，包括防震補強、屋頂防水及展示室整修案，施工期間克服因疫情造成封島、缺工衝擊，終於將在5月1日正式開放，搭配各項生態活動同時開跑，讓您體驗不一樣綠島生態之美。





綠島遊客中心跳脫以往模型展示方式，以簡潔、現代、活發方式呈現綠島海洋世界、陸域生態及歷史人文，並拍攝綠島形象影片、海洋篇、陸域篇、人文篇等影片，將東管處多年調查的海、陸域生態影音資料，轉化成館內展示等內容。館內並配置旅遊諮詢導覽機、VR景點影片、彩繪星空天花板、舒適的簡報室，可提供遊客諮詢、手機充電站、上網、飲水機、旅遊摺頁等服務，絕對是您來綠島第一個必到造訪之處。

一般人講到綠島，都會聯想到綠島小夜曲、朝日溫泉、潛水⋯，殊不知綠島山林擁有很豐富的動植物生態景觀森林步道。為帶領遊客一窺綠島森林步道奧妙，東管處將自即日起至10月底辦理「綠島過山古道尋寶趣」活動，到訪民眾可透過導覽解說，了解綠島先人生活的經驗與人文歷史。

▲5月1日起至10月31日止的「綠島過山古道尋寶趣」活動。

綠島地區每年6月至10月是奧氏後相手蟹的繁殖季節，亦是綠島旅遊旺季，這些陸蟹平時棲息於陸地海岸林中，但在繁殖期間母蟹需趕往海邊完成產卵的使命。東管處呼籲這段期間來訪綠島遊客及在地民眾島上行車減速慢行，讓路給螃蟹媽媽，以避免路殺事件發生，並安排每月1場次的「蟹蟹您的愛~護蟹俠客行」活動，邀請大家一同來當護蟹俠客，用您的手掌心護送陸蟹媽媽安全過馬路，將您的愛心留在綠島。

▲「蟹蟹您的愛~護蟹俠客行」活動，邀請大家一同來當護蟹俠。

各項活動在遵守防疫規定的原則下辦理，即日起接受預約，辦理時間及集合地點等訊息如下：

1.「綠島過山古道尋寶趣」﹕5月1日起至10月31日。每週一至五（早上08:30-10:00）。採預約參加，10人成團，東管處將安排專業解說員帶領遊客一窺奧妙。

2.「蟹蟹您的愛~護蟹俠客行」﹕111年6月24日、7月23日、8月24日、9月24日共4場。集合地點在綠島環島公路龜灣路段，集合時間為晚上18:00。

3.「淨灘」即日起至10月底接受預約，屆時至綠島遊客中心領取淨灘備品。

4. 參加上述任何活動，可至綠島燈塔參觀蓋紀念戳後回綠島遊客中心領取精美小紀念品。

5.有關最新活動訊息、預約報名方式等資訊，可撥打「過山古道尋寶趣」預約專線：089-672026洽詢，亦可於東管處官網(www.eastcoast-nsa.gov.tw)及FaceBook「綠島過山古道尋寶趣」粉絲專頁查詢。

