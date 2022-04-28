【廣編】共創美好永續生活！花王國際兒童環境繪畫比賽即日起報名

▲2022年「花王Kirei美好永續生活」展覽開幕特別邀請，第十二屆花王國際兒童環境繪畫比賽獲得優異表現的五位得獎者與家人蒞臨共襄盛舉。

圖、文／花王提供

花王（台灣）董事長兼總經理大熊康生邀請台灣各地的小朋友，即日起至2022年9月6日參加第十三屆花王國際兒童環境繪畫比賽。花王集團自2010年開始舉辦國際兒童環境繪畫比賽，作為花王環境保護的其中一個重要行動。今年將持續以主題「Let's make our environment sustainable, together!一起創造永續環境」，邀請孩子們藉由繪畫創作傳達如何透過每天的舉手之勞實現讓環境更美好的夢想。

花王國際兒童環境繪畫比賽宗旨在於鼓勵孩子身體力行保護環境，並希望他們能夠鼓舞親朋好友一同創造Kirei美好永續生活。自2010年第一屆到第十二屆累計共募集到119,317幅畫作，第十三屆的比賽結果將於2022年11月公布於花王集團網站，頒獎典禮將於2022年12月舉行。

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自2009年宣布花王環境宣言以來，花王集團以「eco together」為主題積極與消費者、事業夥伴、社區等關係人落實環境保護。2019年，日本花王公司也公布了全新的全球ESG（環境、社會和治理）策略“Kirei Lifestyle Plan* ”， 「Kirei」這個詞表達了花王期望為社會提供的具體價值，花王將透過降低環境傷害，保護宜居的地球環境，與守護生命，帶給人們充滿笑容的Kirei生活，為美好永續的未來做出貢獻。

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