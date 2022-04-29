東森致力ESG響應新北市植樹愛地球　王令麟：目標全台10萬株

▲東森集團總裁王令麟(中)今天(29日)與新北市農業局長李玟(左)、新北市農會總幹事楊棟樑(右)共同在新店文山農場帶頭植樹造林，推動環境永續愛地球，目標要在全台種下10萬株樹木。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者楊智雯／新店報導

地球資源有限，保育自然資源是每個人的責任，政府和民間企業更積極努力做到環境永續，東森集團總裁王令麟宣示致力推動ESG，積極參與新北市政府推動的「新北山海造林計畫」，於今（4/29）與新北市農業局、新北市農會等單位共同在新店文山農場帶頭植樹造林，種樹除可美化環境、提供休憩場所、調節氣候，可讓環境更綠化整潔，喚起民眾愛護環境和尊重生態的觀念。

▲東森集團總裁王令麟表示，與新北市農會一起種樹表達投注台灣環境保育的決心。

綠化是永續美好生活的關鍵，若能從自身居家或周邊環境做起，人人加入植樹行列，家家從事綠美化，環境就會在潛移默化中一點一滴改變，東森集團總裁王令麟表示，東森集團2022年啟動「ESG永續發展元年」愛地球做環保，且東森購物總部在中和、自然美研發中心在深坑，與新北市有著深刻的地緣緣分，與新北市農會一起種樹表達我們更多心力投注台灣環境保育的決心，今天植樹只是一個小小的開始，推劃在文山農場種植200顆牛樟，目標朝1萬株，終極目標是在全台灣各地要植樹10萬株。

▲東森集團旗下東森自然美美妝品牌使用的瓶子或包裝材料，都是可回收的環保材質。（圖／東森購物提供）

不只如此，東森集團各個企業都已經開始推動「ESG永續發展元年」，像自然美的美妝品已經執行空罐回收，透過「塑膠減量、循環再利用」的方式，再給消費者更好的優惠，同樣的東森購物也推出「循環包裝袋」，希望跟會員民眾一起推動，鼓勵消費者減塑愛地球。

▲東森購物網規劃推出「循環包裝袋」，持續鼓勵消費者減塑愛地球。（圖／東森購物提供）

為喚起民眾對森林的感動，藉著植樹活動找回深呼吸的渴望，新北市農業局李玟局長提到，新北市從今年開始從全國推動首創的山海造林，植樹活動要從山區種到海洋，我們每一年都要種4萬顆樹，減碳40萬噸，目的就是要達到減碳的目標，要達成這個目標不是只有靠政府，需要靠公司協力，感謝東森集團率先響應公司協力，跟新北市政府合作，提供適宜場域、樹苗、維護人力或植樹資金，成為民間企業環保先鋒楷模，讓地球變得更好，也歡迎大家一起響應這個活動。

東森集團對社會善盡社會責任，呼應政府節能減碳的政策，具有正向影響力，新北市農會楊棟樑總幹事說，文山農場距離台北市開車30～40分鐘，從新店捷運站來到文山農場只要10分鐘，由農會經營20年都不噴灑農藥，屬於有機經營，園區內包含有機茶、植物等有機栽培，所以環境非常的好、生態豐富，近年配合政府發展休閒農業，轉型為休閒農場，目前正舉辦螢火蟲季，接下來6~9月暑假期間有紫斑蝶，今年適逢新北市農會120周年，非常樂見東森集團本次認捐200株樹苗給文山農場的善舉，希望透過本次種植台灣原生牛樟，讓都市森林休憩與生態保育得以發揮功能，為下一代「樹立」好榜樣，疫情期間這邊空氣、陽光、環境非常好，非常適合民眾來放鬆身心。

▲東森集團副總裁廖尚文（後排右三）日前即與新北市長侯友宜（後排右四）一同參加「新北山海造林計畫」啟動活動，與孩子們一同植樹。（資料照／記者李毓康攝）