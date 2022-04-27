伊甸基金會參與綠工藝希望工程　指導慢飛天使手作環保蚵灰公仔

▲工藝中心推動台灣綠工藝希望工程，指導慢飛天使手創環保蚵灰公仔（下同）。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

記者高堂堯／南投報導

國立台灣工藝研究發展中心推動「台灣綠工藝希望工程」，融合人文關懷並深化工藝與社會的互動連結，希望帶來療癒、陪伴的力量；伊甸基金會南投日間作業設施「草屯小作所」也加入行列，提供弱勢族群工藝體驗服務，教導手作「竹哥」、「陶妹」造型公仔，激發慢飛天使豐富創作力、幫助提升社會適應能力發展。

工藝中心指出，本次工藝社會實踐活動還結合環保再生材料，由成大建築系教授劉舜仁團隊與循環經濟品牌「樂土」合作研發，將澎湖白沙鄉原本嚴重影響環境的廢棄蚵殼，運用技術研磨成粉末再生利用，不僅深具環境永續教育意義，亦為循環經濟之實踐。

工藝中心主任張仁吉指出，醫療的力量可以延長人的生命，而善用工藝的力量，可讓人活得更快樂、生活更有品質，也能為弱勢者生活帶來療癒與希望；「台灣綠工藝希望工程」將工藝內容或活動引介進入社會服務，對個人與社會具有良好的影響，除了擴大工藝的應用層面，兼而具有工藝社會價值實踐之積極、正面效益。

工藝中心表示，期盼持續藉由本希望工程的推動，讓更多人感受工藝帶來的生活美好體驗，也歡迎相關領域團體、組織共同加入這項極具意義的工藝社會運動。