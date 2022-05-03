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誰家的？桃園200公斤黑毛豬逛大街　民防義警圍捕籲失主認領

▲桃園市大溪區金山路2日下午突然出現1頭重達200公斤黑毛豬，大溪警方到場卻不知如何捕捉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大溪區金山路2日下午突然出現1頭重達200公斤黑毛豬，大溪警方到場卻不知如何捕捉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區金山路2日下午突然出現1頭黑毛豬在逛大街，大溪警方到場後憂心這頭重達200公斤黑毛豬亂竄恐傷及路人，只能盡量控制不讓豬隻衝入市區，最後找來2位民防義警協助，順利將黑毛豬移置安全處所，初步研判黑毛豬應該是有人飼養，籲請失主盡快到三層派出所認領走失黑毛豬。

▲桃園市大溪區金山路2日下午突然出現1頭重達200公斤黑毛豬，警方到場後，仍兀自在路旁覓食，一點都不怕人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大溪區金山路2日下午突然出現1頭重達200公斤黑毛豬，警方到場後，仍兀自在路旁覓食，一點都不怕人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局指出，昨（2）日下午5時許接獲民眾報案指稱，一隻重達200公斤黑毛豬在金山路附近閒逛覓食，擔心豬隻可能亂竄傷及路人或被來往車輛撞擊，大溪警分局三層派出所員警到場處理，因豬隻體型龐大，員警一時間不知如何圍捕，只能暫時防止黑毛豬竄入市區或民宅。

▲桃園市大溪區金山路2日下午突然出現1頭重達200公斤黑毛豬，大溪警方與民防義警合力圍捕上車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大溪區金山路2日下午突然出現1頭重達200公斤黑毛豬，大溪警方與民防義警合力圍捕上車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警聯繫2位民防義警前來協助，前後夾攻下順利將黑毛豬圍捕並送上小貨車移置安全處所暫時圈護，以免失控衝撞路人或影響交通，員警一一查訪與電訪鄰近居民，是否有人飼養豬隻逃離豬圈。

大溪警方呼籲，因黑毛豬重達200餘公斤，黑毛豬目前暫時安置於豬籠內，籲請若家中飼養豬隻有逃離者，請盡快與大溪警分局三層派出所聯繫，電話：（03）380－1040。

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