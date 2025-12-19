　
社會 社會焦點 保障人權

台南男嬰遭棄屍！殯葬業者曝「身體發黑」：以為泥巴　生母漠然現身

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南市社會局日前發現，一名5個月大的男嬰未依規定施打疫苗，父母還行蹤不明，通報警方協尋，18日終於找到男嬰父母，但男嬰離奇失蹤，經追查後才發現，男嬰早已死亡，還被棄屍大排內。男嬰生母19日現身相驗，起初表情相當漠然，而後情緒突然上來落淚。殯葬業者透露，尋獲男嬰時還以為是泥巴，整個身體都黑了，令人心疼。

▲台南棄嬰屍案，男嬰母親現身相驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南棄嬰屍案，男嬰母親現身相驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，男嬰父母經濟狀況不佳，社會局多次查訪都未果，但因該案有列入脆弱家庭追蹤名單，遂報請警方協助追查，警方日前透過車辨系統以車追人，鎖定男嬰父母的機車車牌後，終於掌握男嬰父母的行蹤，並於18日晚間找到人了，但當時卻未見男嬰蹤跡，而男嬰父母對孩子的下落支吾其詞，相當可疑。

經警方耐心溝通之後，終於突破男嬰父母的心防，男嬰父母坦承，男嬰已經死亡，並指認棄屍地點，警方同日在新市一處大排水溝尋獲男嬰遺體。

▲台南棄嬰屍案，男嬰母親現身相驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

殯葬業者指出，男嬰被裝進2、3層的塑膠袋中，棄置大排中，撕開第一層時發現有水滲入，再打開一度「以為是泥巴」，男嬰遺體都黑了，所幸近期並未下雨，男嬰遺體並未遭水流沖走。

殯葬業者表示，孩子看起來才一個多月，認為男嬰父母若要處理孩子相關後事，至少也要依循正常管道，現在就連寵物貓狗死亡都有人處理了，更何況是小朋友，且男嬰的遺體周遭還有不少他人棄置的垃圾，就像丟垃圾一樣把孩子丟掉，令人覺得很揪心。

檢方19日上午針對男嬰遺體進行相驗，男嬰生母身穿駝色毛外套、駝色長裙現身，只見她坐在椅子上，雙手交疊置於包包上方，表情相當漠然，殯葬業者則透露，尋獲遺體當天有見到男嬰生父，「臉看起來冷冷的，沒有什麼情緒」。至於男嬰詳細死因，仍有待檢方進一步調查釐清。

▲台南棄嬰屍案，男嬰母親現身相驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

12/17 全台詐欺最新數據

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

