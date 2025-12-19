　
不用iPhone鬧鐘了！果粉睡過頭怒炸「改1招叫起床」：絕對會響

▲經痛,月經,睡覺,MC,失眠,外漏,生理期。（圖／記者謝婷婷攝）

▲不少果粉發現鬧鐘都沒響。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「沒聽到iPhone鬧鐘真的不是你的錯！」一名網友提醒，如果沒聽到iPhone鬧鐘聲響，可能是「螢幕注視感知功能」導致，甚至有國外網紅沒聽到鬧鐘而錯過班機。文章曝光後，網友熱議「原來是這在搞鬼」、「我有開啟，但我都有聽到鬧鐘聲欸」。對此，有苦主乾脆把計時器當鬧鐘，「已經被iOS鬧鐘搞好幾遍！」

一名女網友在Dcard發文提醒，果粉們如果最近沒聽到手機鬧鐘響，或是手機根本沒響，「請一定要關閉『螢幕注視感知功能』」，就怕手機放一旁入睡，會容易被誤判人臉、手機被移動而導致鬧鐘靜音。

原PO還說，國外真的有苦主被靜音，導致錯過考試、航班的傻眼狀況，嚇得她趕緊關閉為上策。至於操作步驟部分：先打開設定→Face ID與密碼→螢幕注視感知功能。

▲▼ 。（圖／記者劉維榛攝）

▲把螢幕注視感知功能關閉即可。（圖／記者劉維榛攝）

底下網友驚呼，「原來是這在搞鬼，我一直以為是我沒聽到」、「之前好幾次這樣，想說也沒有動到怎麼會沒有鬧鐘，以為我不小心把鬧鐘按到繼續睡，這功能太白癡了吧？竟然還預設，讓一堆人不知道而中鏢」、「我以為是我睡太死」、「謝謝妳，我的起床超人，我好幾次都懷疑我重聽了」、「被陰+1」、「因為鬧鐘不響而崩潰了好幾次，所以買了傳統鬧鐘」。

不過也有人實測分享，「測試了三次，並不會因為開啟那個功能，看著螢幕而鬧鈴會停止喔」、「我真的遇到鬧鐘變得超小聲的狀況，不要不信」、「我有開啟，但我都有聽到鬧鐘聲欸」；其中有人乾脆把計時器當鬧鐘，這招絕對會響，「關閉了但還是不會響，現在都用計時器，已經被iOS鬧鐘搞好幾遍」。

還有果粉說，「我也分享另一種可能性！有的時候用手機側邊的音量鍵可能會同時把鈴聲關掉，如果確定聽不到鈴聲可以到『聲音與觸覺回饋』看看，要確保藍色的bar是滿的」。

▼另有網友補充經驗，「有時候是誤觸側邊音量鍵，把鈴聲關到最小」。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

