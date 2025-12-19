快訊／集體「代簽」讓鮑魚大亨落跑　北市警3副所長遭火速拔官

▲信義分局人民保母變貼身秘書讓鮑魚大亨免報到卸科控。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者邱中岳／台北報導

鮑魚大亨鍾文智因炒作TDRT股票獲利高達4億7千萬元，最終判刑30年5月定讞，沒想到他在防逃機制啟動前竟然棄保潛逃。案情爆出後，檢調查出有3名警員涉協助偽定期報到，目前兩人已經獲得交保，另名副所長仍在開羈押庭，北市警局也在19日緊急召開人評會，三人拔除副所長職務，並調離駐地。

檢警查出，以「鮑魚大亨」聞名的鍾文智，炒作TDRT股票獲利驚人，判刑逾30年5月定讞。誰料他竟先一步逃跑，在防逃機制還沒來得及啟動前就消失無蹤。調查局追出，他逃亡前已打點好台北市信義分局福德派出所，請託員警幫忙偽造簽名紀錄，讓他能避開定期報到的規定。

調查局隨即出動，搜索並約談福德派出所等18名官警。台北地檢署漏夜偵訊，目前3名副所長為兩位巡佐兼副所長古志銘、梁思強均以30萬元交保，另名兩線一星的巡官副所長李俊良則遭聲押，目前仍未公布聲押結果。

北市警局在得知3人相關情資後，信義分局積極整飭員警風紀，主動查察不法，秉持不庇縱、不掩飾，「自檢自清」、「警紀警辦」、「毋枉毋縱」之立場，19日隨即召開人評會，先將名副所長調離現職，由原單位暫時轉往警備隊服務。

▲信義分局福德派出所掩護鮑魚大亨鍾文智不實簽到，三人調警備隊待查。（圖／最高檢察署提供）