藍白要彈劾賴清德　王世堅嘆「過了」喊話領袖應為國家隱忍

記者杜冠霖／台北報導

立法院國民黨團、民眾黨團今（19日）上午召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，宣布提案彈劾賴清德總統。並將賴清德與袁世凱照片合成。對此，綠委王世堅受訪時認為，確實是過了，他們也深知賴清德就不是形容得如此。王也坦言，朝野要互表善意，其實蠻困難，因為背後都有相當龐大支持者意見，要帶頭出來溝通的幾位領袖，必須拋棄各自背後這些壓力，必須為了國家隱忍且勢必要犧牲，先表示善意並不代表懦弱，而是一種智慧。

對於在野黨合成賴清德、袁世凱，王世堅認為，確實是過了，朝野之間不該是這樣子，再怎麼不高興也不能用這樣的方式，他們也深知賴清德就不是形容得如此，用袁世凱太重了，已經到了離譜的地方，希望大家節制，這樣的方式無濟於事，只是增加朝野對立跟仇恨，這是不好的。

王世堅表示，如果繼續用這種仇恨方式，表示在野黨根本也不把執政黨當成一起的、為全體國人做事，難道在野黨自外於國家嗎？不要用這種仇恨方式，民進黨再怎麼樣也沒有把在野黨主席、黨魁用什麼歷史人物形容，這種方式真的是過了，增加朝野間對立跟仇恨，無濟於事。

對於卓榮泰不副署的決定，王則連忙表示，「這超過我的智慧能及」。

至於網路彈劾賴清德連署破百萬，但也被發現可以重複點擊，王世堅認為，完全沒必要這麼做，人民當然有權利表達意願，但此時此刻，國家正逢重大兩岸間被惡意挑釁、容易引起戰端，此時此刻全國上下不分黨派應該團結、求同存異。

王世堅表示，如果有人刻意搧風點火，民眾有時候對於生活不滿、工作不順會不高興，加上網路言論推波助瀾，當然火就會燒起來，但這不代表什麼。只是大家心裡面的不高興、甚至已經是仇恨發洩，是不是就到此為止，大家有表示就好。

媒體追問，認為誰該先退一步？王世堅回應，總是會有解方，昨天徐國勇也有表示善意，雙方要互表善意，其實蠻困難，因為背後都有相當龐大支持者意見，長年來大家不是很好溝通，雙方支持者各有很強烈的一群，溝通會越來越難。

王世堅表示，要帶頭出來溝通的幾位領袖，必須拋棄各自背後這些壓力，必須為了國家隱忍且勢必要犧牲部分，先表示善意並不代表懦弱，而是一種智慧，「我不是領袖我也不敢評論」。