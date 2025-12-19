從熱茶到指紋比對！96歲翁暗巷中徘徊　北投警耐心助他平安返家

▲北市北投區1名百歲人瑞外出走失，大屯派出所警員李俊宏排查上百筆資料後過濾出老翁身分並協助聯繫家屬 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區日前發生一起近百歲老翁走失事件，高齡96歲、疑患有失智症的長者，獨自迷失在住宅區暗巷中徘徊，因無法說出住處而顯得相當無助。所幸熱心民眾察覺異狀，立即報警請求協助，警方獲報後迅速到場關心處理，隨後耐心比對身分資料、聯繫家屬，最終順利讓長者平安返家，也讓這場深夜走失事件圓滿落幕。

北投分局表示，大屯派出所日前晚間接獲民眾通報，指大屯路一處暗巷內有一名老者疑似失智、無法返家。警員李俊宏獲報後立即趕赴現場，發現老者在巷弄內來回徘徊，神情無助，上前關心時，老者僅表示原本出門散步，卻突然忘記住處，只能挨家挨戶按門鈴求助，住戶見狀後隨即報警。

▲北投分局大屯派出所警員李俊宏協助96歲人瑞平安返家。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方觀察，老者講話含糊、神情疲憊，研判可能患有失智症，且夜間氣溫偏低，為避免發生危險，先行將老者帶返派出所休息，並準備熱茶暖身，同時耐心以溫和語氣陪伴對話，逐步確認其身分資料。

經查證，老者姓何，家屬接獲警方通知後立刻趕到派出所，表示長者已高齡96歲，平時身體仍算硬朗，當晚飯後外出散步卻遲遲未歸，家人焦急地在住家附近四處尋找，直到接獲警方來電才終於放下心中大石，對警方細心照護與即時協助表達萬分感謝。

北投分局也提醒，家中如有失智或易走失的長者，建議在衣物上縫製聯絡方式，或向相關單位申請「愛心手鍊」。此外，警方亦免費提供失智長者指紋建檔服務，協助提升辨識效率，呼籲轄區居民多加利用，以降低走失風險。