　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

介紹正妹閨蜜跟老公學潛水　海底「人魚戀」濕身滾床大戰10回合

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲高雄女子介紹閨蜜和老公學潛水，兩人竟發展婚外情。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名洪姓人妻因不忍陳姓閨蜜婚姻生活壓抑，熱心介紹對方跟自己的老公黃男學潛水紓壓，怎知兩人不僅在海裡「十指緊扣」，上岸後更在酒精催化下，「潛」進床上翻雲覆雨，洪女事後發現老公與閨蜜大搞婚外情，氣得求償100萬元，高雄地院審理後，判處陳女須賠償50萬元。

判決指出，洪女與黃男於2022年步入禮堂，隔年見好友陳女心情鬱悶，便提議「我老公會潛水，妳去跟他學順便散心吧！」陳女自此開啟「濕身模式」，頻繁與黃男出海，甚至一起考取潛水證照。

2022年12月，兩人參加進階潛水考試時，在漆黑的海底上演「人魚戀」，陳女自稱因怕黑，黃男趁機伸手十指緊扣、英雄救美。上岸後兩人喝酒談心，酒精衝腦下，黃男霸道強吻，陳女僅微弱抵抗便「棄械投降」，兩人在教練場與床上展開激戰。

食髓知味的兩人，隨後更假借潛水之名，相約環島旅行與出國潛水，足跡遍及國內外各大飯店，發生至少10次性行為，洪女事後驚覺被「最信任的兩個人」聯手背叛，崩潰大爆炸，憤而提告。

陳女在庭上辯稱自己當時處於婚姻困境，抵抗不了黃男的甜言蜜語，並強調自己是「酒後失身」，且事後深感內疚，身心受創還得看心理醫師，求情表示目前收入不穩，無力負擔百萬賠償，但法官審酌相關事證後，認定陳女已侵害洪女的配偶權，判她應賠50萬元，全案可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
頂級莊園咖啡豆竟是假貨！　歐客佬甩鍋：資深員工「誤植」
幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中了　醫：3種塑膠別碰
快訊／放鞭炮遭檢舉！　恐怖男開車撞鄰持刀猛刺奪命
介紹正妹閨蜜跟老公學潛水　2人竟濕身滾床戰10回合
鄭靚歆「骨折險半殘」！　二審判決出爐…痛揭遭死亡威脅
「一起炒房」騙8億！　全買豪車名牌包

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

賣頂級莊園藝伎豆竟是假貨　歐客佬甩鍋：資深員工「誤植」

6公斤野生鱸魚！漁人東石出海口纏鬥後捕獲　成為市場搶手貨

彰化又見「青蛙哥」馬路中央蛙跳還倒退嚕　駕駛嚇壞急閃

驚見夫摟女鄰居合照　妻氣問「半夜就去情人家」答案超心碎

快訊／放鞭炮遭檢舉種殺機！恐怖男開車撞鄰居　持水果刀猛刺奪命

快訊／油罐車下坡猛撞分隔島！車頭變形輪子掉了　樹枝插進駕駛座

介紹正妹閨蜜跟老公學潛水　海底「人魚戀」濕身滾床大戰10回合

台中男搞神秘「整天關房間裡」開窗狂吹電扇　原來是製毒基地

金溥聰甩「藍白破局戰犯」標籤　告蔡正元陳文茜求償600萬一審吞敗

台南男嬰遭棄屍！殯葬業者曝「身體發黑」：以為泥巴　生母漠然現身

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

最新撞擊畫面曝！77歲婦路邊停車竟失控　衝對向釀母子1死1傷

賣頂級莊園藝伎豆竟是假貨　歐客佬甩鍋：資深員工「誤植」

6公斤野生鱸魚！漁人東石出海口纏鬥後捕獲　成為市場搶手貨

彰化又見「青蛙哥」馬路中央蛙跳還倒退嚕　駕駛嚇壞急閃

驚見夫摟女鄰居合照　妻氣問「半夜就去情人家」答案超心碎

快訊／放鞭炮遭檢舉種殺機！恐怖男開車撞鄰居　持水果刀猛刺奪命

快訊／油罐車下坡猛撞分隔島！車頭變形輪子掉了　樹枝插進駕駛座

介紹正妹閨蜜跟老公學潛水　海底「人魚戀」濕身滾床大戰10回合

台中男搞神秘「整天關房間裡」開窗狂吹電扇　原來是製毒基地

金溥聰甩「藍白破局戰犯」標籤　告蔡正元陳文茜求償600萬一審吞敗

台南男嬰遭棄屍！殯葬業者曝「身體發黑」：以為泥巴　生母漠然現身

新北U18／向吉力吉撈．鞏冠取經　黃世堯攻守成長助新北藍闖4強

黃明志吸毒驗尿結果逆轉！　首吐3委屈「人生最低谷」：很久沒出門

「打針阿姨」爭議燒韓娛！大咖主持人遭挖車裡打點滴　公司急發聲

快訊／準備儲水！高雄4行政區12／30停水9hrs　21萬戶受影響

東京若爆規模7強震　日政府估1.8萬死、損失逾6兆台幣

歐洲出手仍不夠！　澤倫斯基：不能取代美國安全保障

賣頂級莊園藝伎豆竟是假貨　歐客佬甩鍋：資深員工「誤植」

競選造勢遭槍擊！孟加拉青年領袖頭部中彈亡　各地掀暴力示威

賴清德：2040年培育五十萬AI人才　創造兆元產值軟體平台

名廚江振誠自願當二廚　攜手媽媽熬「分享鹹粥」

鍾欣凌穿搭自認像101忠狗　女兒誇讚是白雪公主

社會熱門新聞

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

垃圾車剖成2半移出遺體　女清潔員艱辛修復過程曝

生理食鹽水治癌害死病患　名醫李光輝判刑

即／集體助逃鮑魚大亨　北市警3副所長火速拔官

性侵小五女友遭判刑！他上訴辯進不去逆轉免關

嘉義男路邊賣蘭花遭檢舉開紅單　里長曝他30年催淚身世惹鼻酸

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

5個月大男嬰沒打疫苗　父母：他死了

鍾文智「代簽報到」黑幕曝　福德所副所長竟集體包庇

生下剴剴就棄養害遭虐死　生母申請180萬補償金遭駁

男嬰遭棄屍！殯葬業者曝「身體發黑」：以為泥巴　生母漠然現身

即／19歲男騎車自摔撞樹亡　女友驚見慘況淚崩

23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊

更多熱門

相關新聞

「她那麼怕痛」清潔員1天打2份工　閨蜜淚：衣服我送的

「她那麼怕痛」清潔員1天打2份工　閨蜜淚：衣服我送的

鄭姓男子酒後駕駛賓士車，撞死23歲陳姓女清潔員，且由於撞擊力道強大，陳女下半身的骨頭幾乎粉碎，共10幾個人協助修復，仍花費15小時才終於完成。而陳女的閨蜜也悲痛發文，兩人上次見面時，對方透露想考職業駕照，這樣就不用一天打兩份工，「真的好難受，現在我眼睛一閉上，腦海中全部都是她的身影。」

「人船避碰規定」即起上路　明定船隻與潛客應保持100公尺

「人船避碰規定」即起上路　明定船隻與潛客應保持100公尺

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

月入12萬沒房沒車！人妻氣嗆：有這麼難嗎

月入12萬沒房沒車！人妻氣嗆：有這麼難嗎

國一少年躲35歲男家半年　他涉犯2重罪慘了

國一少年躲35歲男家半年　他涉犯2重罪慘了

關鍵字：

正妹閨蜜老公潛水上床搞10次

讀者迴響

熱門新聞

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中　3種塑膠別碰

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

老闆公告閃到腰休1個月　竟有人寫上藥方

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出　《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面