介紹正妹閨蜜跟老公學潛水　海底「人魚戀」濕身滾床大戰10回合

▲高雄女子介紹閨蜜和老公學潛水，兩人竟發展婚外情。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名洪姓人妻因不忍陳姓閨蜜婚姻生活壓抑，熱心介紹對方跟自己的老公黃男學潛水紓壓，怎知兩人不僅在海裡「十指緊扣」，上岸後更在酒精催化下，「潛」進床上翻雲覆雨，洪女事後發現老公與閨蜜大搞婚外情，氣得求償100萬元，高雄地院審理後，判處陳女須賠償50萬元。

判決指出，洪女與黃男於2022年步入禮堂，隔年見好友陳女心情鬱悶，便提議「我老公會潛水，妳去跟他學順便散心吧！」陳女自此開啟「濕身模式」，頻繁與黃男出海，甚至一起考取潛水證照。

2022年12月，兩人參加進階潛水考試時，在漆黑的海底上演「人魚戀」，陳女自稱因怕黑，黃男趁機伸手十指緊扣、英雄救美。上岸後兩人喝酒談心，酒精衝腦下，黃男霸道強吻，陳女僅微弱抵抗便「棄械投降」，兩人在教練場與床上展開激戰。

食髓知味的兩人，隨後更假借潛水之名，相約環島旅行與出國潛水，足跡遍及國內外各大飯店，發生至少10次性行為，洪女事後驚覺被「最信任的兩個人」聯手背叛，崩潰大爆炸，憤而提告。

陳女在庭上辯稱自己當時處於婚姻困境，抵抗不了黃男的甜言蜜語，並強調自己是「酒後失身」，且事後深感內疚，身心受創還得看心理醫師，求情表示目前收入不穩，無力負擔百萬賠償，但法官審酌相關事證後，認定陳女已侵害洪女的配偶權，判她應賠50萬元，全案可上訴。