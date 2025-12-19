別把嫁豪門當目標！　連戰二媳婦：為錢結婚多半過不好

▲路永佳拍影片，勸大家「不要把嫁入豪門當成人生目標」。（圖／翻攝clarelu_j3 IG）

圖文／鏡週刊

連戰次子連勝武與妻子路永佳，近來經常在社群網站分享生活點滴。她昨（18日）發新影片，奉勸大家「不要把嫁入豪門當成人生目標」，更指出，為了錢而結婚的人，多半過得不好，且缺乏內涵。

穿再多名牌也沒用？ 她說：太想擠進豪門圈一眼就看得出來

路永佳在影片中說道：「奉勸大家，不要把嫁入豪門當成人生目標。為了錢而結婚的人，很多人生活都沒有過得很好，只是把自己弄得美美的，但是沒有內涵。這樣的人在家裡的地位會很低。」

她繼續指出，有些人太渴望物質，例如買名牌包，或是太想要加入這個生活圈的，其實一眼就看得出來。「穿再多的名牌、再怎麼裝熟都沒有用，反而令人很討厭。」

▲路永佳創業做精油（左圖），也到台大EMBA進修，充實自我。（圖／翻攝clarelu_j3 IG）

不靠嫁豪門翻身？ 她分享自身經歷：讓自己變富有才最可靠

路永佳說：「想要變有錢，最可靠的方法就是，讓自己變得富有。」她以自身為例，之前先後在電視台、廣告公司、航空公司工作過，目前她創業做精油、進了台大EMBA進修，也參加戈壁沙漠馬拉松。

她說：「真正富足的人，是不會在乎嫁不嫁入豪門的。內在跟外在一樣豐富，才是真正的富人。」認為：「自己即是豪門、做自己的豪門最重要。」

事實上，路永佳日前也曾在IG分享手戴「5克拉雷迪恩」鑽戒的照片，更指出那是人工培育鑽，因此價值非外傳的千萬元。據悉她正籌備個人品牌，鑽戒的價格「是大家都負擔得起的」。

此外，她也曾分享全身3.6萬元的穿搭，介紹到自己的愛車時，表示人生的第一台車就是該牌子的車，「陪伴我在華航工作，結了婚之後，我也都是一直開這個車。我很喜歡這台車，因為它體積很小，巷子或是臨停都很方便。」展現生活一面。



