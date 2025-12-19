幼兒園惡師「搖晃剪刀嚇童」園方還滅證　教保員終認罪判刑6月

記者許權毅／台中報導

台中市一名游姓助理教保員認為一名女童太吵，竟然持剪刀對著孩子嘴巴靠近，作勢傷害恫嚇。法院近日判決出爐，認為游女雖未以言語明示加害，但以鋒利器具靠近兒童重要部位，已屬恐嚇，直到審理才坦承犯行，判處6月刑期可易科罰金。

▲該名游姓助理教保員被判刑6月、可易科罰金。（圖／台中市議員江和樹提供）



事發在去年3月17日，台中大里一間幼兒園游姓助理教保員，在教室內認為一名女童講話過於吵鬧，竟把孩子抱到腿上，持教室內的剪刀，往女童嘴巴靠近，並且展開刀刃，在A童嘴巴附近比劃、搖晃，作勢欲傷害，導致女童心生畏懼。

女童媽媽報警，並找上議員江和樹出面爆料，更傳出該幼兒園有20名幼童受到不同程度霸凌恐嚇。市府前往調查，發現幼兒園稱監視器「操作不良」遭到格式化滅證，但明顯是規避查緝，直接開罰。

▲該幼兒園當時還刪除監視器，被市府抓包。（圖／記者許權毅攝）



法院認為，游女所為雖未以言語明示加害意圖，但已經足以讓兒童感受生命、身體可能受到侵害，並且心生畏懼。

台中地院審酌，游女於警詢、偵查、準備程序庭，均否認犯行，難認犯後態度良好，直到審理時才坦承犯行，並與告訴人達成調解，全案依成年人故意對兒童犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑6月，可易科罰金。