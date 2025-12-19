日高級三溫暖火災！「網紅夫肉身護妻」疊屍雙亡　按鈴求救卻沒用

▲ 松田政也和妻子陽子在火災中身亡。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本東京赤坂會員制高級三溫暖「三溫暖老虎」（SAUNATIGER）15日發生火警，一對美容業界知名夫妻受困包廂內雙雙身亡。死者為經營美髮沙龍的36歲松田政也及擔任美甲師的37歲妻子陽子，火災發生後曾設法求救，但緊急警報系統竟處於關閉狀態，最終不幸喪生。

綜合《集英社》等日媒，事發當天中午約12時，消防人員接獲通報趕抵現場，在3樓包廂發現這對夫妻倒在地上，妻子在下，丈夫則呈現保護姿勢，覆蓋在妻子身上，頭部靠近門口。調查發現包廂門把手內外兩側均已脫落，導致兩人無法逃脫，且包廂內緊急按鈕雖有按壓痕跡，但接收端電源根本未開啟。

日本三溫暖協會專家指出，「我從沒看過要轉動門把打開的三溫暖，我們的會員設施通常是萬一使用者不適，只要身體靠上去門就會向外打開」，「光是門把式的設計就令人難以置信了」，更何況警鈴按鈕電源沒開，「裝了卻不能用，根本毫無意義。」

營運該店的SAUNA&Co公司17日聲明表示，「本公司店鋪發生這樣的事態，最終導致寶貴的生命逝去，對此深刻反省，致上最深的歉意」，並宣布無限期停業，將全額退還已預約顧客費用。

三溫暖老虎自2022年8月開業以來一直以會員制高級服務著稱，單次使用費高達1.9萬日圓（約新台幣3846元），會員方案月費更是從6萬日圓（約新台幣12145元）起跳，最高級的鑽石會員月費高達39萬日圓（約新台幣78942元），店內提供精選紅酒、威士忌及高級料理。

但媒體揭露，該店前社長A與現任社長B共同經營的另一家企業今年11月才因強行收購貴金屬，被消費者廳勒令停業9個月。

罹難的松田夫妻來自九州，兩人從家鄉、學校到專業都相同，就連出生的醫院也是同一間。松田政也近年事業有成，經營多家美髮店，以白髮染色技術聞名，IG擁有逾3.8萬粉絲。夫妻倆育有年幼的孩子，松田更曾發文寫下「希望能活著看到孩子穿婚紗的那天」，如今卻無法實現。

警方目前以業務過失致死罪展開調查，初判起火原因是毛巾接觸被加熱的石頭導致。專家則呼籲民眾，光顧三溫暖前應留意業者是否公開安全管理標準，「選擇在官網等管道上清楚標示自主管理標準與安全對策的設施，也是保護自己的方法之一。」