風向變了！衛報：宏都拉斯大選「台灣是贏家」　3關鍵原因曝

▲ 宏都拉斯總統大選至今仍無定論。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

宏都拉斯11月30日總統大選因技術問題與舞弊爭議，結果至今仍未出爐，但兩大候選人皆表態將斷絕與北京外交關係，重新承認台灣。《衛報》19日指出，儘管由誰當選尚未明瞭，「但在這個中美洲國家之外，已出現一個明確的贏家——台灣。」

自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）指出，「宏都拉斯沒有從（與中國的關係）中獲得任何好處。」他的競爭對手、獲美國總統川普背書的前德古西加巴市長阿斯夫拉（Nasry Asfura）更直言，「我們和台灣的關係好上100倍。」兩人都承諾將推翻現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）2023年3月做出的外交轉向決定。

當時宏都拉斯結束與台灣長達82年邦交，成為過去10年間第9個棄台投中的國家。目前台灣僅剩12個友邦，面臨北京持續的外交孤立壓力。但報導指出，美國施壓、中國承諾跳票及貪腐醜聞曝光等3大關鍵，似乎讓台灣在拉丁美洲的外交劣勢出現轉機。

▲ 宏都拉斯國家黨候選人阿斯夫拉（左）與自由黨候選人納斯拉亞（右）。（圖／路透）

美國陸軍戰爭學院教授艾利斯（Evan Ellis）分析，與中國建交的成本效益評估已發生變化，尤其是在川普連任成功後。宏都拉斯斷交台灣後蝦類出口崩盤，因中國買家並未兌現吸收台灣原有40%採購量的承諾；巴拿馬重大中資基礎設施項目也頻頻延宕或取消，包括港口和橋樑建設。

貪腐指控進一步損害中國形象，巴拿馬前總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela）家族企業爆出承認中國後獲得數百萬美元的中國外交官訂單，但他本人否認相關指控。在巴拉圭，中國商會負責人更向半島電視台臥底記者坦承，「我們會行賄」。

川普重返白宮後的強硬態度也帶來影響，他威脅要從中國手中「奪回」巴拿馬運河控制權後，巴拿馬宣布不再續簽「一帶一路」倡議，並對運河兩端中資港口提起訴訟。巴拿馬代表團訪台時，中國大使透過WhatsApp要求取消行程，美國大使隨即介入表達支持。

10名巴拿馬國會議員及顧問11月組團訪台，尋求商業合作機會。聖文森及格瑞那丁新任總統佛萊代（Godwin Friday）更從政黨綱領中刪除承認中國的長期承諾。

上述發展可能令台灣外交部門振奮。宏都拉斯外交轉向時，外交部長稱該國正面臨財政困境，而台灣未回應宏國重新談判6億美元債務或增加金援的請求；台灣則指責宏國索求逾20億美元援助，並呼籲勿「飲鴆止渴」與中國結盟。

報導指出，隨著美國在加勒比海地區加強軍事部署，委內瑞拉海岸停放數艘軍艦，聖文森這類國家政府不太可能採取任何會激怒美國的外交行動。艾利斯指出，「對於距離美軍主要行動區域不遠的加勒比海小島而言，現在不是倒向中華人民共和國的時候。」