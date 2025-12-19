　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

血壓飆170、胸悶還能出國？　醫點名「4大警訊」別硬撐上飛機

血壓飆170、胸悶還能出國嗎？　醫點名「4大警訊」別硬撐上飛機

▲醫師劉中平提醒，若在看診後醫師被建議不要出國，應考慮延後相關行程。（示意圖／photoAC）

文／CTWANT

台灣人出國旅遊風氣盛行，而搭飛機看似稀鬆平常，對心臟病患者而言卻可能暗藏危機。心臟內科醫師劉中平指出，症狀穩定的心臟疾病患者仍可以坐飛機，但要是出現4種狀況，還是要考慮延後行程。

劉中平近日在臉書粉專「劉中平醫師的心臟科筆記」發文表示，經常聽到患者詢問他「我這兩天緊張睡不著，血壓突然高到170，可是我後天就要去日本玩了，還能去嗎？」「這一週天氣冷，我的胸悶好像又發作了，過年我還能出國嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉中平說，雖然他當下都會勸病人別出國，但有些人仍會抱怨，某醫師曾建議取消機票，結果留在台灣幾天卻什麼也沒發生，「可是早早安排的行程、請好的假、好不容易喬好的家族旅遊，不去又很可惜呢……那到底我們心臟科醫師該怎麼跟病人建議比較好呢？」

劉中平指出，雖然現在國際航班的機艙環境都不錯，只要沒有嚴重心肺疾病，大概都還能夠撐住行程，「但誰能擔保在途中會不會突然心律不整發作、突然心臟血管塞住或突然腦中風呢？ 一般醫師建議，症狀穩定的心臟疾病可以坐飛機，但什麼叫做症狀不穩定呢？其實沒有專家可以跟您打包票。」

對此，劉中平建議，若出現以下4種症狀，應考慮暫時延後上機：

1、3天內心臟有胸悶胸痛、呼吸喘、心臟亂跳，要考慮延後行程。

2、3天內有呼吸道感染，持續發燒和拉肚子，要考慮延後行程。

3、3天內有外傷，傷口滲液或行動不便，要考慮延後行程。

4、任何醫師建議您不要出國，要考慮延後行程。

劉中平示警，坐飛機旅遊或洽公如今已經稀鬆平常，但身體有狀況的時候，面對高空的低壓、低氧環境、旅程中的緊張以及外國的不同氣候飲食，還是容易造成心臟病發作，「請大家一定要跟您的醫師好好討論，慎重評估，以免變成外國醫院一日遊喔！」

延伸閱讀
新開小店徵「行政職實領55k」每天供餐　工作內容網愣：老闆賺爛
兄弟情挖出奇蹟！他們想幫妹妹辦婚禮　竟挖出15.34克拉「價值180萬鑽石」
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／裕隆、鴻華18時同步重訊
憲法法庭復活！　律師：化解藍白不敢倒閣壓力
5大法官宣告憲訴法修法違憲！　律師轟扯爆：成為憲政怪獸
快訊／運將開車衝撞車行自焚　插管7天不治
百日內2至親亡！　彭振聲認罪自比「三等國民」求緩刑
獨／國安機敏案要簽保密告知書　律師圈怒「被羞辱」炸鍋
余祥銓崩潰吐「媽媽已失智前期我要照顧她」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

普發現金加碼！新東陽4國道服務區送萬元現金　連4週灑16萬

今晚濕冷！一票人硬穿毛衣爆汗　下周又降溫「未達冷氣團標準」

今年「剩8天可上班」！他1句提醒　上班族嗨炸：本來想離職了

百件二手潮Ｔ變身「2米浮雕巨作」　藝術家劉正堃首次個展登場

桃機T3北廊廳「逾4萬人」搶先體驗　12/25正式啟用迎耶誕出國潮

1品牌買充氣床墊　用4年漏氣了！他求維修「被全額退費」佛哭

血壓飆170、胸悶還能出國？　醫點名「4大警訊」別硬撐上飛機

男吃整盒湯圓+紅豆湯「血糖飆3倍」險瞎　醫：像連吞20顆方糖

不用iPhone鬧鐘了！果粉睡過頭怒炸「改1招叫起床」：絕對會響

稱《外送專法》恐讓每單漲20元　Uber Eats公開信：營運可能調整

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

最新撞擊畫面曝！77歲婦路邊停車竟失控　衝對向釀母子1死1傷

普發現金加碼！新東陽4國道服務區送萬元現金　連4週灑16萬

今晚濕冷！一票人硬穿毛衣爆汗　下周又降溫「未達冷氣團標準」

今年「剩8天可上班」！他1句提醒　上班族嗨炸：本來想離職了

百件二手潮Ｔ變身「2米浮雕巨作」　藝術家劉正堃首次個展登場

桃機T3北廊廳「逾4萬人」搶先體驗　12/25正式啟用迎耶誕出國潮

1品牌買充氣床墊　用4年漏氣了！他求維修「被全額退費」佛哭

血壓飆170、胸悶還能出國？　醫點名「4大警訊」別硬撐上飛機

男吃整盒湯圓+紅豆湯「血糖飆3倍」險瞎　醫：像連吞20顆方糖

不用iPhone鬧鐘了！果粉睡過頭怒炸「改1招叫起床」：絕對會響

稱《外送專法》恐讓每單漲20元　Uber Eats公開信：營運可能調整

油罐車「沒人開」2分鐘衝400m！運將驚恐狂追　疑剎車皮老舊釀禍

台灣棒球名人堂新增4位候選人　李來發、彭政閔、蘇建文、葉志仙入列

「超巨蛋」最新進度曝光　台中市府：拚2031年完工

桃園景福扶輪社「團結行善」　捐血做公益

快訊／裕隆、鴻華18時同步重訊　估出售納智捷品牌有關

史上首例！5大法官判決《憲訴法修正案》違憲　3大法官又打臉

瘋搶！彰化月影燈季「超萌跳跳馬提燈」夢幻亮相　限量送2000個

憲法法庭判憲訴法修法違憲　凌濤酸：台灣走向實質戒嚴、清德宗帝制

肛門一直流血！他照大腸鏡沒事　醫一摸「觸感不對」揪出癌

「大谷翔平效應」發威　道奇補強策略全面升級

【這是什麼！】貓貓第一次體驗水床　各種晃動反應超萌XD

生活熱門新聞

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

老闆公告閃到腰休1個月　竟有人寫上藥方

辜莞允曬泡湯照萬人朝聖「背影太犯規」

3波變天！　下波冷空氣更強

21日冬至到！命理師示警4生肖健康要當心

兒子入伍「家長晚上拉到群組」內容傻眼！全場吵翻

全台都淋雨　一張圖看紅爆熱區

Gemini怎麼念？　官方曝正確發音

李亞萍有失智症狀　營養師列「5大傷腦食物」少吃

「她那麼怕痛」清潔員1天打2份工　閨蜜淚：衣服我送的

更多熱門

相關新聞

心臟病不是突然來的　醫：三高病患是機率問題

心臟病不是突然來的　醫：三高病患是機率問題

「我三酸甘油脂才500，怎就中風了？有人破千都沒事，這說不通吧？」病友的提問，在心臟病友會現場引發共鳴。門諾醫院心血管中心主任陳翰興醫師指出，心肌梗塞、中風多半不是「突然發生」，而是血管在長期高血脂、高血壓、高血糖影響下逐漸硬化、狹窄，會在何時發生也是機率問題，確定的是「高膽固醇不會痛，等到出事，通常為時已晚！」

櫻花妹「落地台灣機場」秒遭詐騙50美元！

櫻花妹「落地台灣機場」秒遭詐騙50美元！

17歲少女打卡拍照！跌落30m深懸崖身亡　

17歲少女打卡拍照！跌落30m深懸崖身亡　

96%台灣旅客接受「智慧旅宿配備機器人」

96%台灣旅客接受「智慧旅宿配備機器人」

台女赴日泡湯　短髮男「毛巾遮下體」闖入

台女赴日泡湯　短髮男「毛巾遮下體」闖入

關鍵字：

心臟病搭飛機出國旅遊醫師提醒旅遊安全

讀者迴響

熱門新聞

幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中　3種塑膠別碰

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

介紹正妹閨蜜跟老公學潛水　濕身滾床大戰10回合

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出　《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面