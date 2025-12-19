血壓飆170、胸悶還能出國？　醫點名「4大警訊」別硬撐上飛機

▲醫師劉中平提醒，若在看診後醫師被建議不要出國，應考慮延後相關行程。（示意圖／photoAC）

文／CTWANT

台灣人出國旅遊風氣盛行，而搭飛機看似稀鬆平常，對心臟病患者而言卻可能暗藏危機。心臟內科醫師劉中平指出，症狀穩定的心臟疾病患者仍可以坐飛機，但要是出現4種狀況，還是要考慮延後行程。

劉中平近日在臉書粉專「劉中平醫師的心臟科筆記」發文表示，經常聽到患者詢問他「我這兩天緊張睡不著，血壓突然高到170，可是我後天就要去日本玩了，還能去嗎？」「這一週天氣冷，我的胸悶好像又發作了，過年我還能出國嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉中平說，雖然他當下都會勸病人別出國，但有些人仍會抱怨，某醫師曾建議取消機票，結果留在台灣幾天卻什麼也沒發生，「可是早早安排的行程、請好的假、好不容易喬好的家族旅遊，不去又很可惜呢……那到底我們心臟科醫師該怎麼跟病人建議比較好呢？」

劉中平指出，雖然現在國際航班的機艙環境都不錯，只要沒有嚴重心肺疾病，大概都還能夠撐住行程，「但誰能擔保在途中會不會突然心律不整發作、突然心臟血管塞住或突然腦中風呢？ 一般醫師建議，症狀穩定的心臟疾病可以坐飛機，但什麼叫做症狀不穩定呢？其實沒有專家可以跟您打包票。」

對此，劉中平建議，若出現以下4種症狀，應考慮暫時延後上機：

1、3天內心臟有胸悶胸痛、呼吸喘、心臟亂跳，要考慮延後行程。

2、3天內有呼吸道感染，持續發燒和拉肚子，要考慮延後行程。

3、3天內有外傷，傷口滲液或行動不便，要考慮延後行程。

4、任何醫師建議您不要出國，要考慮延後行程。

劉中平示警，坐飛機旅遊或洽公如今已經稀鬆平常，但身體有狀況的時候，面對高空的低壓、低氧環境、旅程中的緊張以及外國的不同氣候飲食，還是容易造成心臟病發作，「請大家一定要跟您的醫師好好討論，慎重評估，以免變成外國醫院一日遊喔！」

延伸閱讀

▸ 新開小店徵「行政職實領55k」每天供餐 工作內容網愣：老闆賺爛

▸ 兄弟情挖出奇蹟！他們想幫妹妹辦婚禮 竟挖出15.34克拉「價值180萬鑽石」

▸ 原始連結