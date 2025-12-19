林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼：是什麼？　真相讓人笑翻

▲林襄。（圖／翻攝IG／95_mizuki，下同）

記者葉國吏／綜合報導

中華職棒味全龍啦啦隊Dragon Beauties女神林襄，因代言活動太多，竟一時忘記自家產品「無孔槽」，讓網友們笑翻。

最近有網友在threads平台分享「網路溫度計」針對啦啦隊女神們的討論熱度排行。排名第一的是味全龍啦啦隊成員李多慧，她的熱門關鍵字是「搖滾」；而富邦啦啦隊Fubon Angels成員李雅英則名列第二，與「林襄」這個名字一起成為搜尋焦點。至於林襄本人，則因「無孔槽」這個詞登上第三名。看到這個結果後，林襄本人在留言區直接發問：「無孔槽是什麼啊？」引發熱烈討論。

所謂「無孔槽」，其實是家電品牌夏普（SHARP）推出的一款抗菌洗衣機產品名稱，而林襄正是這款產品的活動大使。她忘記自己代言的商品，讓粉絲們哭笑不得，紛紛留言「代言多到自己都忘了」、「這是逆向宣傳嗎？」甚至開玩笑說「夏普要不要考慮直接解約」。

林襄的反應也很真誠，直接用笑到流淚的表情符號來回應網友，顯示她對於自己一時忘記代言內容感到無奈又好笑。這種自然反應反而讓人覺得她更親切，人氣也因此更加提升。