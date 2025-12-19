　
社會 社會焦點 保障人權

5個月大男嬰「沒打疫苗」父母：他死了　台南警緊急尋屍

▲台南永康區發生5個月大男嬰疑不明原因死亡遭棄屍案件，永康分局警方18日晚間找到男嬰父母而尋獲男嬰遺體，目前檢警深入偵辦中。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南驚傳5月大男嬰死亡棄屍案，正由永康分局警方深入偵辦中。（ETtoday資料照／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市1名5個月大男嬰，因出生後未依規定施打疫苗，且父母居無定所行蹤不明，社會局多次查訪未果，通報警方協尋追查，永康分局警方以車追人，日前透過車辨系統循線追查，18日晚上在永康區找到男嬰父母，但男嬰下落不明，警方深入追查才發現男嬰早已死亡。至於男嬰是遭虐死還是病死，或是其他原因死亡，正由檢警調查中。

台南市永康分局證實確有該案，並已報請檢察官指揮依法偵辦中，除偵查不公開外，案涉婦幼兒少案件，無法透露案情內容。

據了解，男嬰父母疑似有智能障礙，社會經濟狀況不佳，因居無定所，所以當初社會局在追查此案時，一直無法找到男嬰父母訪查，因而該案列管並報請警方協助追查，警方以車追人，鎖定男嬰父母使用的機車車號，以警政車辨系統追查，掌握男嬰父母行跡，而在18日晚上找到男嬰父母，但當時男嬰並不在身邊，但男嬰父母對男嬰下落支吾其詞交代不清，令警方感到棘手。

因男嬰父母本身溝通能力不佳，警方仍耐心溝通，終於突破男嬰父母心防，二人坦承男嬰已死亡，並配合警方指認棄屍地點，警方也循線在新市區排水溝內找到男嬰遺體。永康分局警方將在檢察官指揮偵辦下，進一步釐清相關案情及男嬰死亡原因。

台南地檢署表示，目前全案在司法偵查階段，偵查不公開，案情不便對外說明，檢察官後續將進行相驗，釐清男嬰確切死因及相關責任。

台南市社會局指出，12月18日晚上接獲5個月大男嬰疑不明原因死亡遭棄屍通報後，已立即指派社工人員了解案情並提供相關協助，目前全案已由警政單位報請檢察官指揮偵辦中。

台南市社會局表示，本局社福中心社工接獲脆弱家庭通報後立即啟動追蹤關懷，但在追蹤訪視過程中多次無法聯繫，主動報請警政協助查尋。本案後續家防中心持續與警方密切合作，指派兒少保護社工配合蒐集事證，並依法提起獨立告訴，確保兒少權益，目前全案已進入司法調查程序，後續若父母有違反兒少法第49條情事，社會局將依同法第102條裁處，另社福中心協助案家處理喪葬及其他家庭需求等福利服務。

社會局再次呼籲，若民眾發現疑似兒少遭疏忽、虐待或有照顧風險情形，請即撥打113保護專線、110報案，或至「社會安全網－關懷E起來」平台通報，通報者身分將依法保密，及早通報，有助於防止憾事發生。

台南男嬰疫苗失聯身亡

