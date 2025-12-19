生下剴剴就棄養！害兒遭惡保母姊妹虐死　生母申請180萬補償金遭駁

▲剴剴生母因案棄保潛逃逾3年，因此遭發布通緝。（圖／記者陸運陞攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市1歲10個月男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹長期凌虐致死，離譜案情曝光後震驚社會。一審國民法官判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳有期徒刑18年，案件目前仍於高等法院審理中。至於「剴剴」劉姓生母日前以被害人母親身分，向台北地檢署申請犯罪被害人補償金180萬元，北檢經審議後，認定其未盡母親照顧責任，駁回申請。

北檢指出，「剴剴」生母劉女自孩子出生後，未曾實際照顧，母子關係疏離，並因棄養行為導致「剴剴」被安排出養，最終轉介至劉彩萱姊妹托育，進而發生不幸。檢方認為，劉女對於孩子遭虐致死的結果，難辭其咎，依法不具遺屬補償金申請資格，因此不核發補償金。

檢方調查指出，現年29歲的劉女於民國110年間，涉因感情糾紛囚禁並凌虐男友疑似新歡長達4小時，甚至強迫對方施用毒品，遭警方逮捕後羈押。羈押期間發現懷孕，經法院裁定交保後生下「剴剴」，隨後卻將孩子交由母親照顧後棄保潛逃逾3年，新北地院因此對其發布通緝。

其後，「剴剴」外婆因無力扶養，向新北市社會局求助，轉介兒福聯盟安排出養及保母照顧。歷經多次轉介後，於112年9月交由劉彩萱托育，未料劉彩萱與同為保母的妹妹劉若琳，對「剴剴」長期施以凌虐，包括體罰、限制行動、不當餵食，甚至造成牙齒斷裂等傷害。

檢方指出，「剴剴」在劉家托育115天後，於112年12月23日晚間昏倒，送醫後仍宣告不治。一審台北地院今年5月依凌虐致死等罪，判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年有期徒刑，檢辯雙方均提起上訴。

另據了解，今年7月底警方循線在台中沙鹿地區查獲潛逃多年的劉姓生母，並將其解送新北地院歸案。北檢此次駁回犯罪被害人補償金申請，也再次強調，補償制度旨在保障真正遭受犯罪侵害且無過失的被害人或其遺屬，並非棄養或未盡扶養責任者所能主張。