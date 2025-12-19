快訊／混賣風波燒3周撐不住！　歐客佬董座終於現身鞠躬道歉

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

主打為精品咖啡、被列為台中十大伴手禮的歐客佬精品咖啡爆出以低價La Cabra豆冒名Sophia藝伎咖啡豆賣出，事件傳出後，面對媒體詢問，歐客佬僅以聲明回應。但事件延燒三周撐不住，歐客佬董事長王信鈞、總經理涂裴鈴親上火線鞠躬道歉，並且再重申退貨機制；但消費者信心已失，直呼當初就是看準歐客佬品牌大，還特地買贈親友，賠償機制可接受，只是短期內不可能再進店消費！

▲混賣藝妓咖啡豆風波燒3周！歐客佬董座終於不再神隱，今現身鞠躬道歉。（圖／記者白珈陽攝）



▲歐客佬才喜迎16周年慶，卻爆發假豆事件，重創商譽。（圖／記者白珈陽攝）



王信鈞指出，近期產品標示事件，因內部作業流程疏失，誤植了產品的咖啡莊園名稱，雖然實際生產地與原標示均隸屬於位於巴拿馬的同一莊園聯盟，但這個錯誤仍導致了消費者及莊園主的誤解，對此表達誠摯的歉意。

歐客佬透露，當初在咖啡展上搭配買一送一活動，售價是半磅1900，總共售出20包La Cabra 咖啡豆。當天即聯繫上消費者並提供無條件退換貨，並讓消費者任選等價商品，另加贈一盒藝伎禮盒。針對La Cabra的退換貨都已經完成，要求退款的已全額退費。

不過，不僅購買該款咖啡豆的消費者上門退貨，購買其他咖啡豆的消費者要求退貨，但歐客佬強調非常零星，另外，公司也會秉持負責任的態度，持續與對方溝通，妥善處理此事，也承諾將全力配合有關單位調查工作，徹底釐清整件事。