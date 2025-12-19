　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

紅燈看手機挨罰3000！法官判「撤銷裁罰」：警方取締積非成是

▲▼男子停等紅燈時查看手機通知，因此遭警方舉發開罰。（示意圖／AI）

▲陳男停等紅燈時因查看手機通知而遭警方舉發，開罰3000元並記點。（示意圖／AI）

記者莊智勝／新北報導

新北市一名陳姓男子114年3月份開車經過新店區北新路與順安街口停等紅燈時，查看手機，遭警方舉發使用手持行動電話，並被裁罰3,000元、記違規點數1點。陳男不服，認為當時處於完全靜止狀態，且他只是低頭看手機，並未手持，聲明請求撤銷原處分。台北高等行政法院法官審理後，認為我國對於非行進中使用手機之取締，長期以來積非成是，實應導正，判決撤銷原裁罰。

判決書指出，陳男當天駕駛自小客車行經路口停等紅燈，遭警方當場舉發有「汽車駕駛人行駛道路以手持方式使用行動電話進行有礙駕駛安全之行為」，並依道交條例開罰新台幣3000元，記違規點數1點。

陳男不服，主張當時停等紅燈，時間尚還有20至30秒，車輛處於完全靜止狀態，因聽到手機有訊息通知聲，所以低頭看手機，內容是兒子告訴他當天有無要返家，整段過程只有短短幾秒，並未手持手機持續操作，未影響行車安全，亦無未注意交通號誌之情形，聲明請求撤銷原處分。北市交通裁決所則認為陳男主張不可採，答辯聲明駁回陳男之訴。

法官審酌，《道路交通管理處罰條例》第31條之1的修法背景，指出立法目的並非全面禁止駕駛人在任何情況下使用手機，而是針對「以手持方式」且「有礙駕駛安全」的行為加以規範，強調「有礙駕駛安全」屬構成要件之一，必須在個案中具體認定，並非流於形式。

法官亦指出，實務執法上常見只要駕駛未使用手機架即逕行舉發，卻未區分車輛行進與靜止狀態的危險差異，也未就使用時間、功能與目的加以調查，恐有違比例原則。另一方面，就本案而言，法院勘驗員警密錄器畫面後發現，畫面中並未清楚呈現陳男確實「以手持方式」操作手機；員警證述時，對於使用方式、手機位置等關鍵細節亦無法明確說明。此外，取締當下亦未進一步確認手機使用內容或保全相關證據，導致事後舉證不足。

法官考量，在紅燈尚有至少20秒的情況下，僅憑短暫查看手機的行為，尚難認定已達「有礙駕駛安全」的程度。既然舉發及裁決機關未能負舉證責任，原處分即屬違誤，應予撤銷。

判決文末法官更指出，我國對於非行進中使用手機之取締，長期以來，衍然積非成是，實應導正；員警取締當時，即有機會當場將相關構成要件事實確定下來，至少完備調查，也有利司法的事後審查。由此益見取締程序嚴謹化之重要性，望舉發機關日後能予注意，精進取締程序，避免日後爭議發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／人妻當街遭刺19刀慘死　惡男判無期
衛報：宏都拉斯大選「台灣是贏家」　3關鍵原因曝
別把嫁豪門當目標！　連戰二媳婦：為錢結婚多半過不好
《信號2》還播嗎？電視台首發聲：盡全力守護作品
藍白彈劾賴清德！王世堅嘆「過了」　喊話領袖應為國家隱忍
王齊麟周日婚宴！　桌數、伴娘名單全曝光
陸客飲酒聚餐突倒下！　27分鐘CPR仍身亡
孫儷1件羽絨衣穿15年！　從《甄嬛》穿到現在

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／人妻當街遭刺19刀慘死　不滿被甩行兇！惡男判無期

光復災區挖出骨骸鑑定結果曝　兒守怪手旁：很失落但絕不放棄

快訊／北市小巨蛋旁「3公車連環追撞」　3人受傷送醫

賓士醉男沒一句道歉！母淚眼為女兒守靈　悲嘆：來了也是想減刑

從熱茶到指紋比對！96歲翁暗巷中徘徊　北投警耐心助他平安返家

驚悚畫面曝！聯結車搶快左轉　21歲騎士摔進輪胎下一度昏迷

快訊／雙北中正橋下漂「黑衣+紅鞋」女屍　民眾嚇壞急報警

幼兒園惡師「搖晃剪刀嚇童」園方還滅證　教保員終認罪判刑6月

陸客金門飲酒聚餐突倒下！27分鐘CPR「3度救回心跳」　送醫仍不治

快訊／大貨車搶快左轉撞機車！騎士卡輪下昏迷　骨盆骨折急救中

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

台南房市雙心臟啟動！永康坐擁雙重劃區及捷運藍線紅利

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

快訊／人妻當街遭刺19刀慘死　不滿被甩行兇！惡男判無期

光復災區挖出骨骸鑑定結果曝　兒守怪手旁：很失落但絕不放棄

快訊／北市小巨蛋旁「3公車連環追撞」　3人受傷送醫

賓士醉男沒一句道歉！母淚眼為女兒守靈　悲嘆：來了也是想減刑

從熱茶到指紋比對！96歲翁暗巷中徘徊　北投警耐心助他平安返家

驚悚畫面曝！聯結車搶快左轉　21歲騎士摔進輪胎下一度昏迷

快訊／雙北中正橋下漂「黑衣+紅鞋」女屍　民眾嚇壞急報警

幼兒園惡師「搖晃剪刀嚇童」園方還滅證　教保員終認罪判刑6月

陸客金門飲酒聚餐突倒下！27分鐘CPR「3度救回心跳」　送醫仍不治

快訊／大貨車搶快左轉撞機車！騎士卡輪下昏迷　骨盆骨折急救中

2千坪「CITYLINK三重店」12／20開幕見客！壽司郎、松本清限定優惠一次看

陸1至11月全國電商發展情況曝　網上零售額增長9.1％

快訊／人妻當街遭刺19刀慘死　不滿被甩行兇！惡男判無期

光復災區挖出骨骸鑑定結果曝　兒守怪手旁：很失落但絕不放棄

快訊／北市小巨蛋旁「3公車連環追撞」　3人受傷送醫

財劃法衝擊！高雄明年2042億總預算案未三讀　拚農曆年前完成

賓士醉男沒一句道歉！母淚眼為女兒守靈　悲嘆：來了也是想減刑

NB「潮流紫」跑鞋聯手NBA頂級經紀人質感破表！馬汀靴年末特價1200元必搶

被點名選台北市長　林右昌：個人沒有任何參加2026選舉的規劃

風向變了！衛報：宏都拉斯大選「台灣是贏家」　3關鍵原因曝

社會熱門新聞

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

介紹正妹閨蜜跟老公學潛水　濕身滾床大戰10回合

嘉義男路邊賣蘭花遭檢舉開紅單　里長曝他30年催淚身世惹鼻酸

垃圾車剖成2半移出遺體　女清潔員艱辛修復過程曝

生理食鹽水治癌害死病患　名醫李光輝判刑

即／集體助逃鮑魚大亨　北市警3副所長火速拔官

性侵小五女友遭判刑！他上訴辯進不去逆轉免關

男嬰遭棄屍！殯葬業者曝「身體發黑」：以為泥巴　生母漠然現身

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

5個月大男嬰沒打疫苗　父母：他死了

生下剴剴就棄養害遭虐死　生母申請180萬補償金遭駁

鍾文智「代簽報到」黑幕曝　福德所副所長竟集體包庇

23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊

更多熱門

相關新聞

國光客運追撞6傷　業者：「大貨車突切道」駕駛煞車不及

國光客運追撞6傷　業者：「大貨車突切道」駕駛煞車不及

今天（19日）清晨6時30分，國道1號南下7.9公里五堵路段一輛國光客運追撞大貨車，導致客運上6人受傷送醫。國光客運表示，因中線大貨車為閃避前方2部車禍小客車突然切到外線，導致國光客運班車煞車距離和反應時間不足，駕駛急煞仍撞上，受傷旅客送醫治療後已出院，後續將配合警方釐清責任歸屬。

大推1鈴聲當鬧鐘！果粉笑讚：起床非常爽

大推1鈴聲當鬧鐘！果粉笑讚：起床非常爽

收罰單不爽　駕駛再連闖2紅燈拒檢

收罰單不爽　駕駛再連闖2紅燈拒檢

大貨車掉落整桶麥芽糖水　花蓮2 騎士打滑慘摔

大貨車掉落整桶麥芽糖水　花蓮2 騎士打滑慘摔

關山豐泉里轉彎路口增設減速丘　提升長者出入安全

關山豐泉里轉彎路口增設減速丘　提升長者出入安全

關鍵字：

紅燈手機交通撤銷開罰

讀者迴響

熱門新聞

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中　3種塑膠別碰

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

老闆公告閃到腰休1個月　竟有人寫上藥方

話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出　《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面