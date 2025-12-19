嘉義男路邊賣蘭花遭檢舉開紅單　里長曝他30年催淚身世惹鼻酸

▲嘉義里長曝光賣蘭花阿伯的身世背景，引起當地人熱烈迴響。（圖／翻攝自Facebook／楊石旭，下同）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義縣朴子市一名賣蘭花的劉姓男子，因在路邊擺攤遭人檢舉，警到場開罰，里長曝光劉男30年來的身世背景後，引起熱烈迴響。

文化里長楊石旭指出，日前接到一通賣蘭花劉姓男子的電話，劉男說警方因為接獲檢舉，只能依法開紅單。只能溫柔地跟他說明：「違規的確是事實，如果叫警察不要開，反而會害到人家失職、丟了飯碗，那樣事情就更重了。」他聽進去了，也願意先暫停賣蘭花，不讓自己再受罰。

楊石旭說，劉男住六腳鄉，早年做板模工作，靠一雙手扛起一家人的生活。十多年前的一場車禍，讓他行動不便，再也無法從事粗重工作。曾經能靠力氣養家的人，如今只能靠著賣花撐起最辛苦的生活。

楊石旭表示，更深的緣分，還在三十幾年前那時劉男的太太到他這裡工作，家裡要扶養三個小男生，生活壓力很大。跟老婆看見他們努力過日子的模樣，也盡力幫忙孩子補習的輔導費。三十多年來，雙方始終保持聯繫，這是一個懂得感恩、也永遠不放棄的家庭。如今，雖然行動受限，卻仍願意在太陽底下、風吹雨打中，靠賣蘭花賺得一份尊嚴。

楊石旭將故事PO網後引起熱烈迴響，有人想幫「蘭花阿伯」繳交那張紅單，不過對劉先生來說，他不要同情、不要施捨，只希望靠自己的雙手，把一盆盆 200 元的蘭花賣出去，賣到一份尊嚴、賣到一份踏實。「有人願意買我一盆花，就是對我最大的幫忙。」

楊石旭表示，從現在開始，阿伯固定每天早上9點到下午4點，在鎮安宮廣場附近擺攤賣蘭花。如果剛好路過，不一定要買，坐下來陪阿伯聊聊天、看看他一盆一盆細心照顧的蘭花，對阿伯來說，都是很大的安慰。