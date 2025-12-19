台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

▲台大等8校，即將展開史上最早、最長的65天寒假。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

下周四就是聖誕節，但包括台大等8所大學，因為實施一學期16周，明（20日）起開始放假，並從下周一（22日）正式放寒假，若加上前後周末假日，假期長達65天。這不僅是史上最長寒假，更是史上最早寒假，超過中小學暑假長度，也讓其他百餘所公私立大學學生眼紅，直說：「好爽、好羨慕。」

為了跟國際接軌，台大、台師大、台科大等3所台灣大學系統學校，從2022年起將一學期改為16周，隨後其他國立大學也跟進。根據統計，114學年共有12所國立大學實施一學期16周，包括台灣大學、台北大學、台師大、台科大、清華大學、陽明交通大學、中興大學、暨南大學、政治大學、中央大學、中山大學及屏東大學。

其中從台大、台師大、台科大、政大、中央大學、清大、陽明交大、屏東大學等8所學校，因為9月1日開學，16周課程已經在昨天正式結束，從下周一、也就是22日正式開始放寒假，加上2月還碰上春節連假，所以預計2月23日才正式第二學期，等於前後放了65天假期，成為史上最長寒假，也是歷年最早開始的寒假。

而台大等8校從今天起開始長達65天假期，也讓其他公私立大學學生羨慕不已。就讀台東大學的許姓大學生坦言「也太爽了」，很羨慕這些學校的學生這麼早就放寒假，台東大學目前仍實施18周，若未來改為16周，自己就可以利用時間去打工跟安排其他學習計畫，讓假期更充實。

對此，教育部表示，已經在今年7月17日修正發布「各級學校學生學年學期假期辦法」，明定大專校院因教學需要調整暑假、寒假起訖日期，經過校內行政會議審議通過即可辦理，回應學校教學與學期安排的實務需求。

教育部也指出，在今年10月30日及11月27日，已經召開學校諮詢會議，會中形成共識，因應寒暑假時間相對增長，各校可透過實習、交換、研究、跨校選課或彈性課程等多元方式，提供學生持續且充足的學習資源。