23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊　妹淚承諾：會照顧爸媽

▲台南安平鹽酥鴨老闆酒駕撞死23歲女清潔員，家屬重返現場招魂。（圖／記者林東良攝）

記者林東良、莊智勝／台南報導

台南市安平區16日上午發生死亡車禍，48歲鄭姓男子酒後駕駛賓士車，撞死23歲的陳姓女清潔員，且由於撞擊力道強大，陳女當場被夾困在2車中間慘死，遺體破碎不堪，死狀相當慘，一度要動用5名遺體修復師修補。今(18日)陳女家屬、男友重返現場招魂，起初一連10筊得不到允筊，直到法師再次燒香，並由妹妹承諾會好好照顧父母後，才終於連續擲出3個允筊，成功招魂。

這起死亡車禍發生在16日上午8時9分，肇事的鄭男是安平區一家鹽酥鴨店老闆，前一晚與友人聚餐、續攤飲酒至天亮後開車上路，行經安平區慶平路時追撞正在路邊作業的民間垃圾車，導致站在車尾、正在認真檢視是否有民眾誤丟回收物的陳女當場慘死。警方到場對肇事的鄭男實施酒測，發現數值高達0.95mg/L，超標數倍，立即依公共危險及過失致死罪將其送辦。

▲死者陳女父母今重返現場招魂。（圖／記者林東良攝）

據了解，死者陳女年僅23歲，由於家境不寬裕，平時身兼兩份工作，早上6點到中午12點在清潔公司上班，下午還會到飲料店打工補貼家用；而男友則是垃圾車駕駛，聽到撞擊聲後連忙跑到車尾查看，親眼目睹女友慘烈死狀，當場崩潰。

今陳女父母、胞妹、以及男友在3名法師的陪同下重返事故現場招魂，第一次由法師在現場焚香，告知死者陳女現況後，由男友與妹妹輪流擲筊，但一連擲了10次，竟無一次獲得允筊；法師見狀後連忙重新焚香，並由妹妹向死者陳女告知，要祂放心走，「我會負起責任照顧爸爸媽媽的後半生」，再由妹妹擲筊後，順利連獲3次允筊，成功招魂，後續將引魂到殯儀館靈位，再移至正式靈堂。

據葬儀業者張然鑫指出，因死者年輕冤死，且父母健在，家人感情好，與男友感情也很好，所以怨氣較重，一般而言引魂很難一次就允杯同意，所以要進行引魂儀式，再繼續請示擲筊，直到連允三允杯才算成功引魂。

▼招魂現場由三名法師、以及葬儀社業者主持儀式。（圖／記者林東良攝）